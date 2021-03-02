被控侵占縣府學校用地30年 如今淪為彰化市區貧民區

彰化縣府民國77年公告徵收彰化市文小七用地，現部分用地為平和國小建和分校，但基地南側長期仍有住戶居住，縣府上月底發公告要求占用土地的住戶3個月內自行拆除或騰空交還，否則將收回補償金，受影響的63住戶居民今抗議控縣府扭曲事實，要求土地解編，原地開放重建。

彰化市文小七用地位在市中心巷弄，但住戶所在的空間可見老舊矮房、也常淹水，與鄰近新建案宛如不同世界，部分住戶擔心安全選擇搬走，目前仍有40多戶住在這裡，居民稱他們的生活就像是都市的貧民住區，年紀大又弱勢，只能掙扎求生存，今天近30名居民拉起白布條高喊「迫害居民生命財產」、「反對強制低價徵收」。

自救會會長施進雄說，住戶在民國60年花錢買房在這裡住50多年，縣府民國77年強制低價徵收作為學校預定地，經過長期陳情抗爭，原本說要換土地解決，但現在也沒有了，也沒跟住戶溝通，訴求無法傳達給縣長，住戶強調當初是合法向建商購買，不是強佔土地，批政府「鴨霸」。

縣府當初以一坪1.2萬元徵收，每戶約有18坪，但該區土地現在一坪已達30萬元，居民訴求將地要回來，要以當初徵收價格買回來。

彰化縣府教育處指出，該用地北側現已開闢作為平和國小建和分校使用，南側仍有居民房舍非法占用，因該校區目前沒有運動場地及遊憩設施，加上南側房舍破損嚴重有安全疑慮，環境髒亂才會公告要求拆除現有站有房舍。