為失能長輩「澡」回幸福 南投長照2.0提供到宅沐浴車

南投縣的老年人口是全國第三名；老化速度遠遠比台灣整體快了4年，面臨長照2.0服務升級，衛生局結合4家機構提供6台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市，讓長輩能舒服輕鬆的洗澡，對個案長輩及家屬來說都是件幸福的事。

南投衛生局指出，「洗澡」對於照顧失能者的家庭來說，是一項艱鉅的工作，大多數的失能者因為照顧人力、居家設備、浴室空間等問題限制，往往只能選擇以擦澡方式，來協助失能長輩清潔身體，長久下來可能會有衛生、感染等疑慮，隨著各項輔具的研發普及，到宅沐浴車可以為更多有需要的失能者提供到宅沐浴的服務。

「到宅沐浴車」是以專用車輛，攜帶行動組合式的浴槽，由長照人員3人為一組的專業團隊提供服務；依照案家內部環境，沐浴空間需要一坪半空間，即可協助失能者進行全身式沐浴，不但可洗去失能者身體的髒污，亦可協助個案肌肉放鬆、安撫神經系統，受民眾的好評。