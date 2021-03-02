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為失能長輩「澡」回幸福 南投長照2.0提供到宅沐浴車

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投長照2.0服務升級，結合縣內4家機構提供6台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市。圖／南投縣衛生局提供
南投長照2.0服務升級，結合縣內4家機構提供6台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市。圖／南投縣衛生局提供

南投縣的老年人口是全國第三名；老化速度遠遠比台灣整體快了4年，面臨長照2.0服務升級，衛生局結合4家機構提供6台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市，讓長輩能舒服輕鬆的洗澡，對個案長輩及家屬來說都是件幸福的事。

南投衛生局指出，「洗澡」對於照顧失能者的家庭來說，是一項艱鉅的工作，大多數的失能者因為照顧人力、居家設備、浴室空間等問題限制，往往只能選擇以擦澡方式，來協助失能長輩清潔身體，長久下來可能會有衛生、感染等疑慮，隨著各項輔具的研發普及，到宅沐浴車可以為更多有需要的失能者提供到宅沐浴的服務。

「到宅沐浴車」是以專用車輛，攜帶行動組合式的浴槽，由長照人員3人為一組的專業團隊提供服務；依照案家內部環境，沐浴空間需要一坪半空間，即可協助失能者進行全身式沐浴，不但可洗去失能者身體的髒污，亦可協助個案肌肉放鬆、安撫神經系統，受民眾的好評。

衛生局並說，長照2.0自2017年1月1日上路迄今，全縣使用到宅沐浴車服務的民眾已有6084人次，長照2.0服務提供補助一般民眾，每次到宅沐浴車只需負擔約352至400元的部分負擔，民眾如為低收入戶，則可免費使用該服務。有長照服務需求的民眾，可利用網路線上申請 http://www.ntshb.gov.tw/，或親臨南投各鄉鎮衛生所或公所，或撥打長期照顧全國統一專線1966，即可轉接至各縣市照管中心，將有專人為您服務。

南投長照2.0服務升級，結合縣內4家機構提供6台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市。圖／南投縣衛生局提供
南投長照2.0服務升級，結合縣內4家機構提供6台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市。圖／南投縣衛生局提供

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