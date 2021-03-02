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又見新建養雞場 二林鎮兩里居民今拉白布條抗議

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮東華里、復豐里的里民到鎮公所面前拉白布條，抗議鎮公所核發建照。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮東華里、復豐里的里民到鎮公所面前拉白布條，抗議鎮公所核發建照。記者簡慧珍／攝影

彰化縣逾半數畜牧場集中西南角四鄉鎮，二林鎮東華里、復豐里十多名里民今天拉白布條抗議新建養雞場，質疑為了養雞場的車輛未來出入方便，改變鄰近的水圳和堤防設施，而且恐有汙染空氣、水源之虞，鎮公所應駁回核發建照；鎮公所主任秘書黃忠堯說，將行文縣政府重新審查養雞場申設案。

全國每兩顆雞蛋，就有一顆來自彰化縣，根據彰化縣政府農業處資料顯示，二林鎮有蛋雞場108場、247萬隻蛋雞，肉雞場64場、170萬隻肉雞，東華里這處養雞場申請飼養蛋雞2萬6000隻，畜牧場面積481.72坪，將興建雞舍、倉儲、堆肥、資材等設施，沒申請建置太陽能光電系統。

東華里、復豐里十多名里民到養雞場場址拉白布條抗議，東華里陳情代表人許宋說，養雞場位在社區的上風處，距離民宅僅100多公尺，申請設置前沒舉辦說明會，逕自填土墊高農地，近日施工被周邊居民發現，擔心養雞場日後傳出臭味，排放汙水汙染鄰近農田，危害東華里2000多名居民，希望縣政府和鎮公所撤回畜牧場許可。

抗議民眾轉往鎮公所抗議，參與抗議的鎮民周明文表示，二林鎮很多養雞場，東華里沒有，不少鎮民到這裡買屋定居，沒想到鎮公所核發建照給養雞場，地點在社區上風處，他和許多居民認為鎮公所沒做好把關的工作，今天採取行動，促請鎮公所收回成命。

抗議行動獲得彰化縣環保聯盟支持。鎮公所主任秘書黃忠堯說，縣政府核發畜牧場許可，業者向鎮公所申請建照，相關資料齊全，鎮公所沒理由不發給，既然居民有所顧慮，可直接行文縣政府，鎮公所也把居民質疑的問題分別行文縣政府農業處、建設處、農田水利署，請上級主管單位審查，並居間協調，給陳情民眾滿意的答案。

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