中捷綠線何時恢復通車 盧秀燕：正緊鑼密鼓準備

台中市民關切捷運綠線何時恢復通車，台中市長盧秀燕今天表示，捷運故障審查委員會這週將再開會審查北捷提出的改善報告，通車時程正緊鑼密鼓準備中。

盧秀燕上午在市政會議召開前接受媒體聯訪，分別就捷運綠線通車及協助行銷鳳梨問題提出意見，她表示，台中市的鳳梨七月才產出，暫時不受影響，「而捷運綠線的通車也coming soon」。

有關捷運綠線何時恢復通車，盧秀燕指出，台中市捷運故障審查委員會已經開了5次會議，第5次會議還花了6小時審查北捷提出的改善報告，因為審查委員認為還有一些問題需要北捷再釐清及回覆，所以這週還會再開會審查，委員會是由國內專家所組成的安全把關委員會，何時恢復還要看這週審查結果，但已在為恢復通車緊鑼密鼓準備中。

至於中國停止進口台灣鳳梨一事，盧秀燕表示，大家要一起關心農民議題，台中市政府也會予以協助，她跟其他縣市連絡過，其中南投縣長林明溱說中部鳳梨大都在七月份產出，主要以內銷為主，暫時還沒有影響。

盧秀燕指出，由於南部縣市鳳梨產出季節在三、四月份，她也跟一些縣市長私下連絡表示關心，如果需要幫忙的話，都會一起努力，例如之前幫忙行銷台東縣釋迦，原本台東縣希望協助3000公斤，結果賣破5萬公斤，如果各縣市需要幫忙，台中市都會伸出援手。

台中市農業局表示，台中的鳳梨產地在霧峰、沙鹿一帶，產期約在5到8月間，耕作面積約152公頃，年產量6700公噸，產量並不算多，過去以來，主要都是內銷為主，目前未受影響，未來也會加強促銷。