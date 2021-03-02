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震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

住院費10萬元一半是看護費 壓垮弱勢家庭

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院病人友善照護模式獲國家生技醫療品質(SNQ)肯定，更減輕家屬經濟和照顧壓力。圖／南投醫院提供
南投醫院病人友善照護模式獲國家生技醫療品質(SNQ)肯定，更減輕家屬經濟和照顧壓力。圖／南投醫院提供

當家庭成員住院治療，最困擾的不是醫療費用，而是看護問題。每天支付兩千多元一對一看護費用，還是請假陪病，對家屬都是龐大壓力。南投醫院推動病人友善照護模式，最近獲國家生技醫療品質(SNQ)肯定，也讓病患家屬大幅減輕經濟和照顧壓力。

南投縣李姓老婦因為肝膿瘍至某醫學中心住院治療，近一個月後出院，丈夫手拿著帳單近十萬的費用，當中超過一半是看護費用，老淚潸潸。

南投醫院院長洪弘昌觀察，南投人口老化日益嚴重，患者多半在65歲以上，不少住院、手術的長者皆有照護需求，不過老伴年邁，子女多在外地工作，需僱請看護，一對一看護每日收費2400元，也會因為節日、病人體重、疾病類別等因素而加價。為減輕病人及家屬照顧壓力及經濟負擔，創立「照服員共聘模式」。

南投醫院住院友善共聘共有84名照服員在院輪值三班提供服務，共聘照服員收費金額最多不超過1800元，低於一對一看護的收費，且照服員也負起技能指導，減輕家屬返家照護上的壓力，家屬可以依照家庭經濟狀況及病人特性選擇適合的照服員共聘模式。

南投醫院與在地學校進行產學合作，栽培在地照服員，讓學生高職畢業後即可就業，並鼓勵持續進修完成大學學歷，提昇專業知能，創造醫院與學校技術合作的交流管道，結合在地人力，吸引及培訓照服員，補足臨床與長照缺口。

南投醫院病人友善照護模式獲國家生技醫療品質(SNQ)肯定，更減輕家屬經濟和照顧壓力。圖／南投醫院提供
南投醫院病人友善照護模式獲國家生技醫療品質(SNQ)肯定，更減輕家屬經濟和照顧壓力。圖／南投醫院提供

照服員 看護

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