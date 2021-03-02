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中捷故障委員會本周6次會 盧秀燕：市府緊鑼密鼓準備

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天表示捷運故障委員會本周將再召開，市府也緊鑼密鼓準備恢復通車。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕今天表示捷運故障委員會本周將再召開，市府也緊鑼密鼓準備恢復通車。記者陳秋雲/攝影

台中市盧秀燕表示，連日來接到民眾反應關切台中捷運究竟何時可以通車?盧秀燕表示本周將召開捷運故障審查委員會第六次會議，因「還有一小部分的問題需要台北捷運改善再回覆」另市政府也在緊鑼密鼓準備恢復通車，雙軌並行。

台中市捷運綠線去年11月21日試營運第6天，因第17列車的聯結器軸心斷裂，市府決定暫停試營運，由日商川崎公司丶台北捷運局更換所有軸心測試後，提出報告由市府捷運故障審查委員會審查，目前已開過5次會。

市長盧秀燕今天上午主動表示，捷運故障委員會本周將召開第6次會議，審查上次會議要求改善的事項是否完善。另台中市政府已經在緊鑼密鼓準備恢復通車。

盧秀燕指出，台北市捷運工程局把600頁的改善報告送進市府，上一次委員會針對報告要求一小部分再改善。

台中捷運 盧秀燕 台中市

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