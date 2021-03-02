狂！吃掉5萬碗麵 南投泡麵土地公3天吸10萬人

南投縣中寮鄉石龍宮主祀土地公，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，有「泡麵土地公廟」之稱，今年228連假遊客爆量，不少遊客前往吃泡麵打卡；廟方估算，3天湧進10萬人次、吃掉約5萬碗泡麵，還好有人還願1次就百來箱，泡麵量充足。

石龍宮土地公求財靈驗，過去六合彩盛行常有民眾帶泡麵過夜求明牌，也因宮廟地點偏遠，附近沒地方覓食，有信眾不知道去哪吃就買整箱泡麵，沒吃完就放廟內給別人吃，久了就變成用泡麵當供品，拜完後就留在廟裡和其他信眾分享，因此有了「土地公愛吃泡麵」的說法，「泡麵土地公廟」名號更是不逕而走。

每年農曆春節到元宵期間是民眾到石龍宮走春的高峰期，廟方指出，到該宮拜土地公求財，不只是拿只拿泡麵來當供品，也一定要吃碗泡麵象徵「到此一遊」，所以現場備有熱水供應系統，讓廣大信眾泡麵充飢，也沾財氣吃平安。

而今年228連假因國內疫況穩定，國旅大爆發前往石龍宮拜拜者眾，宮廟內外被人潮和泡麵供品給擠爆，隨處可見遊客或坐或站吃泡麵；廟方估算，3天遊客數突破10萬人次，被吃掉的泡麵至少有4000箱約5萬碗泡麵，數量驚人。

石龍宮主委吳秋福說，為支應連假期間人潮和防疫，每天入口有人量體溫，也有指揮交通、整理泡麵空碗和垃圾，這陣子雖吃掉那麼多泡麵，但他們不怕人家吃，因為供品就泡麵，甚至有人還願1次就是百來箱，所以泡麵量充足，供應無虞。