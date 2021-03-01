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超瞎遊客投訴暨大廁所髒 一查竟是擅闖管制區

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學228連假爆賞櫻人潮，有遊客擅闖管制區，還亂丟垃圾。圖／暨大提供
國立暨南國際大學228連假爆賞櫻人潮，有遊客擅闖管制區，還亂丟垃圾。圖／暨大提供

228連假，國立暨南國際大學湧進大批賞櫻遊客，昨更刷新創校以來最大遊客量；但有民眾投訴，校方收停車費，但洗手間都垃圾，環境髒亂卻沒派人掃；暨大則表示，經查投訴地點是管制區域，民眾擅闖還亂丟垃圾，呼籲共同維護校園環境。

暨大校園面積達150公頃，校內廣植台灣山櫻花、八重櫻、垂枝櫻、富士櫻等上千株櫻樹，每到群櫻盛綻時總吸引大批遊賞人潮，成知名賞櫻景點；今年228連假更櫻況正盛，且校內舉辦「花賞樂舞‧櫻緣暨大」櫻花季活動，吸引爆量遊客。

未料，今卻有民眾向媒體投訴，想進入暨大1輛車收取停車費100元，但該校未管制入校車輛數，校內停車格一位難求，進出都大塞車，校內便利商店、洗手間更堆滿垃圾，環境髒亂，校方卻沒加派人力打掃，根本是利用連假大賺停車費。

對此，暨大回應，連假期間入校賞櫻車流大，以昨天3500車次、逾萬人最多，也刷新創校以來最大遊客量，但因校園腹地廣大，校內可同時容納達4000輛汽車，並未超量，可能是多數民眾習慣就近尋覓車位，而有壅塞或一位難求狀況。

針對民眾拍照投訴洗手間到處是垃圾，還不派人掃，校方則表示，經查投訴地點是暨大科技學院的一館，旁邊剛好有富士櫻盛開，但該館區為刷卡管制區域，部分遊客可能趁刷卡空檔，闖入禁止進入的管制區內，造成廁所髒亂與垃圾桶滿溢情況。

暨大主秘曾永平說，為因應櫻花季活動，校方專程聘請包商協助校園清潔，但民眾投訴地點並非開放區域，也不是櫻花季加強清潔範圍，遊客有可能一時不查，進入了管制區，後續也已派員與警衛刷卡進入該區域，完成清潔程序。

校方也解釋，停車費其實無法支應垃圾清運、櫻花養護等費用，因此仍籲請民眾入校賞花遊憩，請把帶來的垃圾帶走，而並未開放的教學區域和刷卡管制區，請不要擅自進入；另帶寵物犬貓入校請上繩牽鍊牽引，以免誤傷穿山甲等校園動物。

國立暨南國際大學今年櫻況絕佳，228連假賞櫻遊客爆量。圖／暨大提供
國立暨南國際大學今年櫻況絕佳，228連假賞櫻遊客爆量。圖／暨大提供
國立暨南國際大學228連假爆賞櫻人潮，有遊客擅闖管制區，還亂丟垃圾。圖／暨大提供
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櫻花季 連假 賞櫻 暨南大學

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