迷失男童巧遇盧秀燕 送牛年紅包壓驚

6歲阮姓男童28日與家人到台中公園遊玩時不慎走失，在遊戲區嚎啕大哭，遇上熱心民眾將他帶至派出所找到媽媽，碰上結束行程的市長盧秀燕，送上牛年紅包壓驚才讓男童破涕為笑。

阮小弟昨天下午4時多和媽媽、妹妹到台中公園不小心走失，熱心民眾發現阮小弟在遊戲區大哭，將他帶到轄區二分局台中公園派出所求助。男童告知媽媽手機號碼，值班女警李宓璇隨即聯繫，在警察姐姐安撫下，阮小弟緊張心情逐漸放鬆。

正巧盧秀燕、民政局長吳世瑋及北區區長柯宏黛剛結束完二二八和平紀念活動，來到台中公園派出所慰問員警辛勞，在得知男童情形後，送上一個牛年紅包為小朋友壓驚，並提醒男童以後出遊一定要緊緊跟著家人。

心急如焚的男童媽媽帶著男童妹妹抵達派出所後不斷道謝。她說，男童來到公園可能興奮過度，一不留神就不見人影，幸好熱心民眾和警方協助讓孩子平安返家。

二分局分局長蔡元戎提醒家長，有年幼兒童、身心障礙家屬或是罹患失智症長者，出遊應提高警覺，在旁陪同且隨時留意動態，並教導孩子如找不到大人，先在原地等候或尋求警方協助，以確保孩子安全。