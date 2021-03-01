快訊

連續假期出海翻船落海1死1傷 海巡出動直升機搜救

桃機爆防疫破口！擄人犯期滿返台 竟自行搭車遊蕩北車

迷失男童巧遇盧秀燕 送牛年紅包壓驚

中央社 / 台中1日電

6歲阮姓男童28日與家人到台中公園遊玩時不慎走失，在遊戲區嚎啕大哭，遇上熱心民眾將他帶至派出所找到媽媽，碰上結束行程的市長盧秀燕，送上牛年紅包壓驚才讓男童破涕為笑。

阮小弟昨天下午4時多和媽媽、妹妹到台中公園不小心走失，熱心民眾發現阮小弟在遊戲區大哭，將他帶到轄區二分局台中公園派出所求助。男童告知媽媽手機號碼，值班女警李宓璇隨即聯繫，在警察姐姐安撫下，阮小弟緊張心情逐漸放鬆。

正巧盧秀燕、民政局長吳世瑋及北區區長柯宏黛剛結束完二二八和平紀念活動，來到台中公園派出所慰問員警辛勞，在得知男童情形後，送上一個牛年紅包為小朋友壓驚，並提醒男童以後出遊一定要緊緊跟著家人。

心急如焚的男童媽媽帶著男童妹妹抵達派出所後不斷道謝。她說，男童來到公園可能興奮過度，一不留神就不見人影，幸好熱心民眾和警方協助讓孩子平安返家。

二分局分局長蔡元戎提醒家長，有年幼兒童、身心障礙家屬或是罹患失智症長者，出遊應提高警覺，在旁陪同且隨時留意動態，並教導孩子如找不到大人，先在原地等候或尋求警方協助，以確保孩子安全。

盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕籲挺果農吃鳳梨 網友留言區戰火不停

台灣泳池事業協會成立 中議員林碧秀獲聘首席榮譽顧問

二二八追思紀念會 盧秀燕：不讓不平的事再發生

支持江啟臣選下屆黨主席？ 台中市長盧秀燕這麼回應

相關新聞

超瞎遊客投訴暨大廁所髒 一查竟是擅闖管制區

228連假，國立暨南國際大學湧進大批賞櫻遊客，昨更刷新創校以來最大遊客量；但有民眾投訴，校方收停車費，但洗手間都垃圾，環...

連假日常 國道一號豐原到大雅大塞車

連假的日常，今天是228連假最後一天，晚上6點多開始，國道一號豐原到大雅南下的路段開始出現車潮，車輛原本走走停停，到晚上...

連假倒數計時 國一員林至北斗預估今晚7點前紅爆

今天是二二八連假的收假日，國道一號下午約3點過後湧現車流，靠近員林交流道的北上210公里、213公里各發生一起追撞車禍，...

威！南投燈會2天狂吸44萬人 可惜喚不回大商機

2021南投燈會今晚將閉幕，今年受疫情影響延後點燈，前8天累計遊客逼近24萬人次，遊客數和收益大減，未料228連假，國旅...

進口貨激烈競爭 台灣印加果生產合作社籌組聯合會

印加果被農政單位列為新興農作物，卻迅速面對進口印加果的激烈競爭，全台9家印加果生產合作社決定成立全國聯合會，向農政單位尋...

溪州焚化廠操作到期重新招標 預計年處理量提升1.5萬噸

彰化縣溪州垃圾焚化廠已操作20年，目前由中油公司自行代操作管理，今年6月1日屆滿重新招標，2月底以27.9億決標，縣府提供預算金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。