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幫客人提升美感 安迪：好的美髮師要走出工匠化

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市「品髮亦」負責人安迪是來自香港的美髮設計師，因品味獨特，多年來累積口碑。記者林宛諭／攝影
彰化市「品髮亦」負責人安迪是來自香港的美髮設計師，因品味獨特，多年來累積口碑。記者林宛諭／攝影

彰化市「品髮亦」負責人安迪是來自香港的美髮設計師，因品味獨特，多年來累積口碑。安迪說，一個好的美髮師應該要脫離工匠化，要有自己的美學觀，更要能以髮型幫助客人提升自己整體美感。

「品髮亦」外觀是一幢清水模建築，美髮沙龍內使用的洗髮精是強調天然植物的名品AVEDA，給客人的飲品是花草茶及研磨咖啡，簡約風的沙龍又相當有質感。

而負責人安迪有一群忠實追隨的老主顧，有人甚至已搬到外縣市仍固定回來找安迪剪髮。早期安迪的店名叫「安迪一生」，美髮沙龍搬到現今址後，他就改名為「品髮亦」，希望這是一個有很多強棒的團隊。

安迪在彰化開店已逾30年，他說，早期在彰化明顯感受到彰化顧客對髮型的接受度比較保守，和都會區有一段距離，那時他就希望讓顧客的資訊和都會區同步。

年過五十的安迪現在留著一頭白髮自然而有型。當初請知名設計師以清水模方式蓋沙龍，很多人勸他花大錢會很難回收，他笑說，要做自己喜歡的事，不能太過理智「可能要有點傻子的精神」，他只希望讓客人和工作夥伴能享受這個舒服的空間，或許這也是一名設計師對品味的堅持。

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