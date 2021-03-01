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暨南大學櫻花盛開 遊客闖管制區亂丟垃圾

中央社 / 南投縣1日電

暨南大學櫻花盛開，遊客把握連假來賞花，不過部分未開放賞櫻區域卻遭擅闖且亂丟大量垃圾，校方只好請加班的清潔人員再加強清運，同時呼籲遊客共同愛護環境，隨手帶走垃圾。

日月潭櫻花季登場，兩大賞櫻地點九族文化村、國立暨南國際大學都出現賞櫻亂象，昨天除前往九族文化村車潮「癱瘓」聯外道路、爆滿遊客導致業者宣布暫停入園、日月潭纜車排隊人龍彷彿「喪屍」之外，暨南大學也湧入近萬人，爆量遊客造成垃圾堆積如山。

遊客指出，開車進暨南大學須繳停車費，但進場後卻很難找車位，且廁所外面、垃圾桶等處堆滿大量垃圾，質疑暨大只想趁機大賺一筆，卻未提供良好賞櫻環境，對此，校方表示，分享場地供遊客賞花，入校停車收費新台幣100元，不敷全校150公頃草皮養護、垃圾清運一年約1300萬元支出，因此也希望遊客帶走垃圾。

不過據了解，遊客向媒體投訴提供的照片，拍攝地點位在科技學院，未列入開放賞櫻區域，不過這區櫻花開得很漂亮，不排除遊客趁大門沒鎖好而擅自闖入，加班的清潔人員認為這區未開放，未加強清運，亂象起因可說是遊客擅闖又亂丟垃圾，其他人再向媒體投訴。

暨南大學主任祕書曾永平說，昨天約湧入3500車共約萬名遊客，今天遊客略減，陸續約2000輛車入校，校方連假期間請外包商加班清運垃圾，對於不足之處，會再改進加強清掃環境，也呼籲遊客共同愛護校園。

國姓鄉咖啡聞名全國，二二八連假最後一天，暨南大學與南投縣政府、國姓鄉農會今天舉辦「落櫻紛啡」精品咖啡品味之旅活動，現場安排樂團演奏，讓民眾在櫻花樹下賞櫻花、品咖啡、聆音樂，創新推動「樂活五官」旅遊新模式，農會感謝暨大協助推廣國姓鄉咖啡。

暨南大學校長武東星說，國姓鄉咖啡種植面積與產量全南投縣第一，並獲咖啡產地認證標章，鄉內出產的咖啡甚至前進總統府，成為國宴款待嘉賓飲品，品質聞名遐邇，是國內、外評鑑賽常勝軍，今天活動與在地農會、咖啡產銷班、協會合作，以跨域攜手共學、共好模式，盼助在地精品咖啡、旅遊產業發展更好。

賞櫻 櫻花季 暨南大學

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