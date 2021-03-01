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連假倒數計時 國一員林至北斗預估今晚7點前紅爆

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國一員林到北斗交流道之間「紅爆」，車輛行進速度緩慢，南向車道顯得空蕩。記者簡慧珍／攝影
國一員林到北斗交流道之間「紅爆」，車輛行進速度緩慢，南向車道顯得空蕩。記者簡慧珍／攝影

今天是二二八連假的收假日，國道一號下午約3點過後湧現車流，靠近員林交流道的北上210公里、213公里各發生一起追撞車禍，雖沒人受傷，卻讓車流迴堵到北斗交流道，時速一度下降到31公里，預計最快晚間７點過後恢復順暢的行車速度。

國道三隊指出，今天下午3點到3點半之間，210公里發生三車追撞車禍，213公里發生兩車追撞事故，都沒造成受傷，車禍都在半小時內排除，但北返大量車輛湧上國道一號，讓車輛從員林交流道迴堵到北斗交流道。

高速公路路況資訊顯示，員林到北斗交流道的行車狀況紅咚咚，時速最慢時僅31公里，下午5點提升到37公里，田尾路段走走停停。國道三隊預估這一波趕著北返的車潮將在晚餐過後消化，用路人應避開塞車時段，使用替代道路以免徒增行車時間。

國道 車禍 連假

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