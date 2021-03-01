威！南投燈會2天狂吸44萬人 可惜喚不回大商機

2021南投燈會今晚將閉幕，今年受疫情影響延後點燈，前8天累計遊客逼近24萬人次，遊客數和收益大減，未料228連假，國旅大發威，短短2天就吸引約44萬人次逛燈會，昨天單日更創下26萬人次，但縣府無奈透露仍喚不回整體商機。

南投燈會是每年新春至元宵假期的重點活動，去年為期21天活動吸引400萬人次，觀光產值上看10億元，但今年原訂在2月6日登場，未料因桃園醫院染疫擴大，避開農曆年假延至19日才點燈，活動天數更從24天大幅縮水僅剩11天。

南投縣長林明溱因此在228連假前大力宣傳，並責成縣府各局處加強行銷，旅遊人氣果然大爆發，連假首日參觀遊客高達18萬人次，昨天更大破26萬人次，2天狂吸44萬人次，累計遊客數更從連假前23萬人次，3倍成長至近68萬人次。

縣府指出，放假前就看準228連假會是一波高峰，而在國內疫情趨穩加溫國旅，周末限定九天民俗技藝團、營北國中舞龍隊、十鼓擊樂團，加碼水舞、煙火秀等強力加持，總入場人次衝破60萬大關，而今晚燈會將閉幕，盼能突破百萬人次。

而南投縣因燈會和周邊景點串連，加上賞櫻熱潮，228連假期間旅宿幾乎都滿房，也成功帶動觀光商機，比今年農曆春節還要旺；但縣府人員無奈透露，這次燈會在連假人潮雖爆滿，但仍喚不回大的整體商機，與過去幾年燈會還是難以比擬。

對此，觀光處回應，為因應防疫，今年避開春節長假，餐飲攤商區、室內會展中心等全都取消，假期短、沒東西吃等難免都降低民眾留宿或停留南投時間，活動天數更腰折，自然無法跟去年400萬人次比較，還好228假期衝出一波商機。

而今天是2021南投燈會的最後一天，縣長林明溱也在臉書上宣布，今晚再加碼一場煙火秀，將於晚上8時20分配合水舞表演施放煙火；警方則呼籲遊客，開車請依行車動線行駛，騎機車請停放祖師橋下停車場，配合現場交管及疏導措施。