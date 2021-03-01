進口貨激烈競爭 台灣印加果生產合作社籌組聯合會

印加果被農政單位列為新興農作物，卻迅速面對進口印加果的激烈競爭，全台9家印加果生產合作社決定成立全國聯合會，向農政單位尋求保護新興產業的措施，維護消費者食安，並避免產業「還沒長大就被打趴」。

台灣的產業只要「錢」途看好，即一窩蜂搶進，因此有俗諺「嘸三年好光景」。彰化、嘉義、台南、台東、屏東，連同南投、花蓮各兩家的印加果生產合作社，合計9家的理事主席及幹部，到有限責任彰化縣印加果生產合作社開會，決議籌組全國印加果生產合作社聯合會穩固台灣印加果的市場。

彰化縣印加果生產合作社理事主席吳訢瑔今天表示，印加果引進台灣多年，因富含多種維他命和營養，經濟效益高，近3年的種植面積從10多公項激增到900公頃，而彰化縣現有35人種植、面積5.7公頃，生產合作社另有契作面積約30公頃。

南投縣種植面積廣達100公頃，南投縣印加果生產合作社經理廖瑞棋說，南投縣廢檳榔園，改種有益身心健康的印加果，已設立工廠有規模產製相關食品，但外國印加果產地價格僅每公斤1美金，低價進口衝擊台灣市場，農民發現果實品質有異，特別是部分國家土壤可能被劇毒除草劑汙染，果實格外令人擔憂。

吳訢瑔表示，產地不同，營養含量不同，台灣是小農精緻農業，產品品質有保障，各縣市產生合作社希望成立全國聯合社，團結一致，推動生產履歷和促請政府重視被官方定位為非傳統農作物的印加果，建立購買附上產地證明的制度，保障消費者食安。

印加果種子又稱星星果，台灣農民和食品廠商合作開發食用油、膠囊、茶包、果乾、護膚霜，農民也研發榨油後的印加果渣混合麵粉製作烘焙食品，口感類似全麥麵包。印加果種子含有生物鹼，南投縣印加果生產合作社和大葉大學產學合作，產製去除生物鹼的印加果油，彰化縣也委託業者生產相同產品，去除生物鹼之後，印加果油沒澀味，大幅提高適口性。