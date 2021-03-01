台灣泳池事業協會成立 中議員林碧秀獲聘首席榮譽顧問

台灣泳池事業協會上午舉辦成立大會，包括體育署副署長林哲宏、台中市長盧秀燕都前往出席。盧秀燕祝福泳池業者未來可以不再單打獨鬥，而是可以團結在一起面臨包括用水、教練、設備等一切問題。

在大里區經營游泳池生意20多年的台中市議員林碧秀獲聘為該會的首席榮譽顧問，她表示，大家經常看到她的泳池客人很多，就以為她很賺錢，事實上因為各項開支很大，截至目前也僅是打平而已。但是，她感覺最快樂的是，很多小朋友因為有了設備良好的游泳池，而不會到附近的野溪去游泳，不會因意外失去了生命。

她同時也認為，以往政府曾有要在各校設游泳池的想法，但以她經營的經驗來看，要管理一個游泳池十分不易，經費也龐大，不如還是把機會留給民間業者就好。