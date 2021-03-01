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溪州焚化廠操作到期重新招標 預計年處理量提升1.5萬噸

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣溪州焚化爐今年6月1日屆滿重新招標，當初蓋廠回饋的溫水游泳池將一併由因操作業者代管。圖／彰化環保局提供
彰化縣溪州焚化爐今年6月1日屆滿重新招標，當初蓋廠回饋的溫水游泳池將一併由因操作業者代管。圖／彰化環保局提供

彰化縣溪州垃圾焚化廠已操作20年，目前由中油公司自行代操作管理，今年6月1日屆滿重新招標，縣府規劃預算金額9億元改善焚化廠效設備，以提升效能、節電、以及污染防治效率，設備升級後垃圾處理量預計從原本年保證的26萬2800噸提高到27萬8200噸，但維持不收外縣市垃圾。

溪州焚化爐以處理彰化縣家戶垃圾為主，外界擔心運作20年的設備處理效能不如以往，彰化縣環保局長江培根說，去年底針對操作商在契約承諾履行功能驗證，垃圾處理量仍達到當初建廠時原廠的98%，主要是焚化爐運作每年設備也會逐步更新，垃圾處理效能並未隨著使用年限明顯降低。

今年辦理下一階段委託操作管理招標，操作管理長達15 年，江培根說，為維持焚化爐妥善率，將汰換原有水牆管，避免熱交換導致破管，降低異常停爐，處理量也較好，中控室電腦、網路傳輸線等需要大改，焚化廠使用多年的馬達、冷卻扇等老舊電器也將改成變頻設備，降低場內用電量，空氣汙染排放部分，也要求氮氧化物等排放量再降低。

焚化爐主要收入來自售電，現在電價較以前好，原本焚化爐每處理一噸垃圾，縣府須付給中油200多元操作費，一年須支出6千多萬，但新操作業者未來處理垃圾每一噸反而須付縣府約180元，每年約有5千萬。

江培根說，焚化爐相關設備提升汰換規劃從2023年開始利用歲修時間分年去做，各鄉鎮進場垃圾會做調配，但不至於會影響民眾生活，當初好耗資1億元蓋的五星級溫水游泳池回饋設施受到歡迎，未來也將一併由操作業者代管。

焚化爐 中油

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