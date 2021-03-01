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歷經車禍和癌症打擊 身障藝術家藉繪畫療癒身心

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
黃利安作品「天界菩薩的心世界」。圖／葫蘆墩文化中心提供
黃利安作品「天界菩薩的心世界」。圖／葫蘆墩文化中心提供

身障藝術家黃利安經歷車禍、癌症打擊，藉藝術繪畫療癒身心，即日起到3月21日，在台中葫蘆墩文化中心舉辦個展，以風景山水、鄉村靜物等為題材，將現今社會奇特現象及人心浮動的元素，透過簡潔流暢，清新構圖色調表現潛意識的想像意念。

黃利安畢業於東海大學美術系研究所，已辦20多次個展，創辦台中市身心障礙藝術發展協會並成立油畫藝術工作室，協助身心障礙人士以繪畫轉移內心壓力走出陰霾、自我成長，分享自己繪畫自我療癒漫長經驗，鼓勵身處逆境的人，活出燦爛美麗的人生。

他的個展作品「天界菩薩的心世界」，如觀世音菩薩飛翔天界間俯看大地，藍天白雲映照在海洋大河中飄流，山間小島的繁盛光景，讓人嚮往、心靈歡暢。

自畫像「我沒有食道了」，是作者真實剖析並坦然面對歷經食道癌手術，車禍開刀的生命磨難痕跡；入選中部美展的「加拿大洛磯山脈三兄弟」，三棵雄壯的大樹巍然聳立路邊，對比旁邊遍地落葉的小樹綠叢，秀麗壯觀的景色震撼人心，展現團結共存的生命力道。

車禍

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