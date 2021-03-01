聽新聞
test
0:00 / 0:00

高麗菜自己救 芳苑在地六大社團買菜讓愛無限循環　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等六大社團認購高麗菜，今天製作高麗菜乾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等六大社團認購高麗菜，今天製作高麗菜乾。記者簡慧珍／攝影

高麗菜菜價徘徊低檔，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等六大團體捐款購買1萬公斤，今天動員百人製作高麗菜乾，放在芳苑鄉鎮安宮停車場曝曬，部分製成泡菜，相關產品多元捐贈和義賣，紓解高麗菜生產過剩的壓力，同時讓愛心循環。

彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等團體，直接向農民買高麗菜，在漢寶村鎮安宮停車場搭帳蓬，百名會員和漢寶村辦公室人員切菜，直接日曬作高麗菜乾；芳苑鄉文津村長兼婦女關懷協會理事長林靜宜說，第一次參與認購高麗菜的活動，她和會員合捐近5000元，又另掏腰包買100顆高麗菜送給文津村民，會員都覺得很有意義。

縣政顧問林保玲表示，芳苑鄉六大團體響應縣政府和縣長王惠美的買高麗菜救菜價，策畫今天的活動，原本購買1萬公斤高麗菜，因許多善心人士支持和陸續捐款，縣議員陳一惇也捐5000元，認購款項累計約2萬元，高麗菜製成高麗菜乾和泡菜，部分回捐捐款團體轉贈弱勢民眾，或後續舉辦義賣，所得經費做公益，讓愛無限循環。

一車接一車的高麗菜運抵鎮安宮停車場，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會、芳苑鄉青工會、芳苑鄉婦聯會、芳苑鄉婦女關懷協會、芳苑鄉青溪婦女協會、芳苑鄉新住民協會的會員分工合作，一上午就處理百箱高麗菜，林保玲和社區民眾張羅午餐，炒麵、炒高麗菜和煮湯，用餐氣氛歡樂。

彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等六大社團認購高麗菜，一車車鮮採高麗菜送到芳苑鄉鎮安宮停車場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等六大社團認購高麗菜，一車車鮮採高麗菜送到芳苑鄉鎮安宮停車場。記者簡慧珍／攝影

高麗菜 捐款

延伸閱讀

幫助農民兼做愛心 汐止農會捐百箱高麗菜

高麗菜盛產價跌 新北議長捐弱勢600箱助農民

多吃菜救菜價 彰化縣多元收購和行銷大宗蔬菜

高麗菜搶種價崩 農委會不啟動耕鋤

相關新聞

溪州焚化廠操作到期重新招標 預計年處理量提升1.5萬噸

彰化縣溪州垃圾焚化廠已操作20年，目前由中油公司自行代操作管理，今年6月1日屆滿重新招標，縣府規劃預算金額9億元改善焚化...

歷經車禍和癌症打擊 身障藝術家藉繪畫療癒身心

身障藝術家黃利安經歷車禍、癌症打擊，藉藝術繪畫療癒身心，即日起到3月21日，在台中葫蘆墩文化中心舉辦個展，以風景山水、鄉...

高麗菜自己救 芳苑在地六大社團買菜讓愛無限循環　　

高麗菜菜價徘徊低檔，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等六大團體捐款購買1萬公斤，今天動員百人製作高麗菜乾，放在芳苑鄉鎮安宮停...

校長騎老光陽歐兜邁載妻慶生 日騎173公里不塞車

228連假怕塞車，彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、二水老...

南投鹿谷野溪毀護岸 居民憂土石流重演縣府允修

南投縣竹山鎮瑞竹里鯉南路（瑞東巷）附近排水溝年久失修，淤積嚴重影響排水；鹿谷鄉和雅村投55線旁野溪護岸基底掏空，河床鋪底...

中市公共汙水下水道接管率逾22% 累計接管戶數破22萬

台中市污水下水道建設持續推動及用戶接管普及率提升，民眾居家環境衛生及品質漸有改善，到去年底為止，台中市公共污水下水道接管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。