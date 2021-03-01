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高麗菜自己救 芳苑在地六大社團買菜讓愛無限循環
高麗菜菜價徘徊低檔，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等六大團體捐款購買1萬公斤，今天動員百人製作高麗菜乾，放在芳苑鄉鎮安宮停車場曝曬，部分製成泡菜，相關產品多元捐贈和義賣，紓解高麗菜生產過剩的壓力，同時讓愛心循環。
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等團體，直接向農民買高麗菜，在漢寶村鎮安宮停車場搭帳蓬，百名會員和漢寶村辦公室人員切菜，直接日曬作高麗菜乾；芳苑鄉文津村長兼婦女關懷協會理事長林靜宜說，第一次參與認購高麗菜的活動，她和會員合捐近5000元，又另掏腰包買100顆高麗菜送給文津村民，會員都覺得很有意義。
縣政顧問林保玲表示，芳苑鄉六大團體響應縣政府和縣長王惠美的買高麗菜救菜價，策畫今天的活動，原本購買1萬公斤高麗菜，因許多善心人士支持和陸續捐款，縣議員陳一惇也捐5000元，認購款項累計約2萬元，高麗菜製成高麗菜乾和泡菜，部分回捐捐款團體轉贈弱勢民眾，或後續舉辦義賣，所得經費做公益，讓愛無限循環。
一車接一車的高麗菜運抵鎮安宮停車場，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會、芳苑鄉青工會、芳苑鄉婦聯會、芳苑鄉婦女關懷協會、芳苑鄉青溪婦女協會、芳苑鄉新住民協會的會員分工合作，一上午就處理百箱高麗菜，林保玲和社區民眾張羅午餐，炒麵、炒高麗菜和煮湯，用餐氣氛歡樂。
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