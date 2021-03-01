校長騎老光陽歐兜邁載妻慶生 日騎173公里不塞車

228連假怕塞車，彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、二水老街、一路順遊到雲林縣元長鄉吃李記炸彈蔥油餅大腸麵線，一日遊騎了173公里，51歲的他笑說，他愛騎車可以吹風看風景，而且一定不會塞車。

二水鄉坑內坑黃花風鈴木正美麗盛開，不過花期已近尾聲，黃仲平趁連續假期載妻子賞花趣，還一路騎到雲林縣遶了一大圈，黃仲平去年暑假也曾騎上他的30年車齡光陽老豪邁機車完成5天4夜環島之旅，用機車環島來慶祝自己50歲生日及擔任校長滿10年。

黃仲平說，他收看日本節目「歐兜邁冒險趣」興起騎車環島的想法，但要環島平時還是得操兵，所以去年出發前，他曾偕妻子先騎南投日月潭線，其實一開始妻子也覺得他太瘋狂、機車騎長程很累，不想同行，在他不放棄說服下，妻子終於相伴「歐兜邁冒險趣」，他笑說「用載她吃小吃美食引誘」，幾趟長途機車行下來，妻子和他一樣愛上歐兜邁之旅。

昨天他們再用歐兜邁之旅「紀念228」，早上9點出發從竹塘騎到二水看黃花風鈴木，再到二水老街彰農米糧買農村特產，再轉到二水源泉村吃料多味美的阿美肉羹，一路走152線轉到台三線、雲213線等順遊巴登咖啡喝杯咖啡、華德福實驗學校、樟湖國中小、到元長鄉李記炸彈蔥油餅大腸麵線當晚餐，傍晚5點回到家。