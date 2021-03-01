快訊

藻礁公投靈魂人物潘忠政感嘆：我的公民意識是當年民進黨啟蒙

台東美麗灣溺水少年遺體尋獲 家人痛哭失聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校長騎老光陽歐兜邁載妻慶生 日騎173公里不塞車

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、二水老街、一路順遊到雲林縣元長鄉吃李記炸彈蔥油餅大腸麵線，一日遊騎了173公里。圖／黃仲平提供
彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、二水老街、一路順遊到雲林縣元長鄉吃李記炸彈蔥油餅大腸麵線，一日遊騎了173公里。圖／黃仲平提供

228連假怕塞車，彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、二水老街、一路順遊到雲林縣元長鄉吃李記炸彈蔥油餅大腸麵線，一日遊騎了173公里，51歲的他笑說，他愛騎車可以吹風看風景，而且一定不會塞車。

二水鄉坑內坑黃花風鈴木正美麗盛開，不過花期已近尾聲，黃仲平趁連續假期載妻子賞花趣，還一路騎到雲林縣遶了一大圈，黃仲平去年暑假也曾騎上他的30年車齡光陽老豪邁機車完成5天4夜環島之旅，用機車環島來慶祝自己50歲生日及擔任校長滿10年。

黃仲平說，他收看日本節目「歐兜邁冒險趣」興起騎車環島的想法，但要環島平時還是得操兵，所以去年出發前，他曾偕妻子先騎南投日月潭線，其實一開始妻子也覺得他太瘋狂、機車騎長程很累，不想同行，在他不放棄說服下，妻子終於相伴「歐兜邁冒險趣」，他笑說「用載她吃小吃美食引誘」，幾趟長途機車行下來，妻子和他一樣愛上歐兜邁之旅。

昨天他們再用歐兜邁之旅「紀念228」，早上9點出發從竹塘騎到二水看黃花風鈴木，再到二水老街彰農米糧買農村特產，再轉到二水源泉村吃料多味美的阿美肉羹，一路走152線轉到台三線、雲213線等順遊巴登咖啡喝杯咖啡、華德福實驗學校、樟湖國中小、到元長鄉李記炸彈蔥油餅大腸麵線當晚餐，傍晚5點回到家。

黃仲平說，他每騎40分鐘會休息一下看看風景，騎機車想停就停，很彈性，比較不會錯過沿途美景，最重要的是「妹有滿意」，下次老婆應會再跟。Po文一出，也引發網友留言紛紛詢問景點和美食小吃店資訊。

彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木後，再轉到二水源泉村吃料多味美的阿美肉羹。圖／黃仲平提供
彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木後，再轉到二水源泉村吃料多味美的阿美肉羹。圖／黃仲平提供
228連假怕塞車，彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、一路順遊到雲林縣元長鄉，他說騎車可以吹風看風景，而且一定不會塞車。圖／黃仲平提供
228連假怕塞車，彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、一路順遊到雲林縣元長鄉，他說騎車可以吹風看風景，而且一定不會塞車。圖／黃仲平提供
彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、二水老街、一路順遊到雲林縣元長鄉吃李記炸彈蔥油餅大腸麵線，一日遊騎了173公里。圖／黃仲平提供
彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、二水老街、一路順遊到雲林縣元長鄉吃李記炸彈蔥油餅大腸麵線，一日遊騎了173公里。圖／黃仲平提供
彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、二水老街、一路順遊到雲林縣元長鄉吃李記炸彈蔥油餅大腸麵線，一日遊騎了173公里。圖／黃仲平提供
彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、二水老街、一路順遊到雲林縣元長鄉吃李記炸彈蔥油餅大腸麵線，一日遊騎了173公里。圖／黃仲平提供

風鈴木 環島 炸彈

延伸閱讀

看好電動機車市場 中華車推新車

苗可麗、連靜雯認了「互看不順眼」 嗆對方是「老鴇」

不科學！小球36歲長這樣 爆舊團員很害羞

黃曉明發文為baby慶生　網揪少了三個字疑關係生變

相關新聞

歷經車禍和癌症打擊 身障藝術家藉繪畫療癒身心

身障藝術家黃利安經歷車禍、癌症打擊，藉藝術繪畫療癒身心，即日起到3月21日，在台中葫蘆墩文化中心舉辦個展，以風景山水、鄉...

高麗菜自己救 芳苑在地六大社團買菜讓愛無限循環　　

高麗菜菜價徘徊低檔，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等六大團體捐款購買1萬公斤，今天動員百人製作高麗菜乾，放在芳苑鄉鎮安宮停...

校長騎老光陽歐兜邁載妻慶生 日騎173公里不塞車

228連假怕塞車，彰化縣竹塘國中校長黃仲平昨天騎著他的30年光陽老豪邁機車載妻子遊賞彰化縣二水鄉坑內坑黃花風鈴木、二水老...

南投鹿谷野溪毀護岸 居民憂土石流重演縣府允修

南投縣竹山鎮瑞竹里鯉南路（瑞東巷）附近排水溝年久失修，淤積嚴重影響排水；鹿谷鄉和雅村投55線旁野溪護岸基底掏空，河床鋪底...

中市公共汙水下水道接管率逾22% 累計接管戶數破22萬

台中市污水下水道建設持續推動及用戶接管普及率提升，民眾居家環境衛生及品質漸有改善，到去年底為止，台中市公共污水下水道接管...

芳苑拔得頭籌 彰化縣第一條海空步道暑假前開放　

彰化縣芳苑鄉濕地紅樹林是外來種，根深柢固很難移除，縣政府參酌地方民意，爭取經費興建海空步道、海牛廣場等設施，建置生態解說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。