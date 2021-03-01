南投鹿谷野溪毀護岸 居民憂土石流重演縣府允修

南投縣竹山鎮瑞竹里鯉南路（瑞東巷）附近排水溝年久失修，淤積嚴重影響排水；鹿谷鄉和雅村投55線旁野溪護岸基底掏空，河床鋪底破損，恐危害鄰近住戶安全，兩地居民陳情，經會勘，縣府允諾改善，指示工務處及農業處儘速籌措經費。

縣府指出，竹山鎮瑞竹里鯉南路原有排水溝長期缺乏維護，老舊且淤積嚴重，通水斷面狹小，影響排水功能；另上下游均有排水溝，唯瑞東巷235之5號前約40公尺無排水設施，住家排水及路面逕流水無處宣洩，溢流路面，影響通行安全。

而鹿谷鄉和雅村投55線旁野溪當年因桃芝颱風帶來土石流受創嚴重，為此進行災修工程施作護岸及河床工，但至今已將近20年，之後再無整治維護，該野溪順水右護岸基底長期被沖刷掏空，河床鋪底破損，大石堆積、雜木叢生影響水流。

當地葉姓村民也說，憶起桃芝颱風當時土石流慘況仍心有餘悸，野溪經災修整治後才比較安心，未料近年，上游土石持續沖刷，且淤積在河道，破壞河床鋪底，又影響水流，並造成護岸基底掏空現象，令周邊居民相當憂心，就怕舊事重演。

縣府工務處、農業處接獲地方陳情會勘，工務處表示，經確認竹山鯉南路排水溝年久失修、淤積嚴重，針對老舊及無排水設施處將盡速籌措經費發包設計施作，而下游主排水溝淤積將請竹山鎮公所派清溝車清理疏通，改善長期排水不良問題。