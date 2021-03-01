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免費打疫苗 中市將辦20場狂犬病疫苗及寵物晶片注射

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市動保處3、4月，將辦20場次狂犬疫苗注射。圖／台中市動保處提供
台中市動保處3、4月，將辦20場次狂犬疫苗注射。圖／台中市動保處提供

台中市動物保護防疫處持續防範狂犬病疫情傳播，今年3、4月將舉辦20場次「動物狂犬病疫苗寵物晶片巡迴注射活動」，設籍台中市的市民可攜帶身分證及毛小孩，到活動地點免費施打狂犬病疫苗；若寵物要植入晶片，要提供飼主身分證正反面影本。

台中市動保處表示，3、4月將陸續到北屯、潭子、太平、東勢、后里、大肚、豐原、大安、新社、豐原、和平、梧棲等區辦理巡迴活動，每場活動限量提供200劑狂犬病疫苗，若現場人潮較多時，會發放號碼牌，請依序拿號碼牌等待叫號填寫資料及注射疫苗。活動現場只提供動物狂犬病疫苗及晶片注射，若寵物需要其他傳染病疫苗或其他疾病診治，需至動物醫院就診。

動保處提醒，參加巡迴注射犬貓需滿3月齡，如有敏感體質、懷孕、發燒、下痢及心肝腎疾病等，不適合注射疫苗，活動現場犬貓眾多，為避免發生打架情形，請飼主使用寵物籃或牽繩，並隨手清理寵物便溺，維護活動現場秩序及乾淨；也並呼籲民眾遵守「不接觸野生動物(包括蝙蝠)、不棄養家中寵物，要每年帶家中犬、貓施打狂犬病疫苗」，避免狂犬病傳播。

動保處強調，狂犬病疫苗須每年注射1次，請飼主注意寵物在注射後1小時內，若有臉部或眼睛浮腫、皮膚紅腫起疹、極度搔癢、呼吸困難、嘔吐、下痢甚至休克等過敏情形，請立即帶至動物醫院診治，切勿拖延；注射後3天內，可能會有注射處輕微腫脹、精神或食慾略差等情況，請飼主密切觀察，若情況仍未改善，請儘速帶寵物至動物醫院就診。

疫苗 寵物

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