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中市公共汙水下水道接管率逾22% 累計接管戶數破22萬
台中市污水下水道建設持續推動及用戶接管普及率提升，民眾居家環境衛生及品質漸有改善，到去年底為止，台中市公共污水下水道接管率已超過22%，累計接管戶數破22萬戶，去年度更超過2萬9千戶，創歷年新高。
台中市水利局表示，近年污水管渠堵塞通報案件逐年攀升，公共污水管常因民眾不當的使用而堵塞，常見毛髮、廚餘、衛生棉、廢棄食用油、沙石等被排到污水管造成管渠堵塞，尤其又以油脂結垢最嚴重，污水下水道布滿油污堵塞易造成民眾家中馬桶堵塞或污水回流冒水等窘境，造成生活上極大不便。
水利局表示，污水下水道要發揮最大效益，需用戶端配合，保持污水管線暢通，為了避免大量油脂排入污水下水道，加強要求餐飲業者落實裝設「油脂截留器」並定期清理，並向市民加強宣導廢棄食用油、菜渣及細碎雜物等應避免排入污水下水道，民眾可以在自家排水孔加裝濾網並定期清理，請民眾落實「不油不渣不雜物、沒有過濾不要排」，污水接管後生活污水不再排入水溝，可減少臭味並降低病媒蚊孳生，有效改善居家環境衛生。
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