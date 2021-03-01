芳苑拔得頭籌 彰化縣第一條海空步道暑假前開放　

彰化縣芳苑鄉濕地紅樹林是外來種，根深柢固很難移除，縣政府參酌地方民意，爭取經費興建海空步道、海牛廣場等設施，建置生態解說系統，並阻斷紅樹林繼續擴生，相關工程即將完工，預計今年暑假前開放。

縣政府爭取經濟部補助「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」，獲總經費9000萬元辦理「芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善」；縣長王惠美今天表示，她和地方民意前往勘察工程，發現還沒完工，部分設施發生海風日夜侵蝕已生鏽等狀況，將要求廠商儘速改善完成，縣政府期待未來呈現的是真正灘地，而不是含有營建廢棄土的場域。

王惠美說，芳苑濕地紅樹林暨周邊整體環境改善工程完工後，紅樹林景觀結合普天宮宗教文化、海牛旅遊等地方特色，遊客可欣賞美麗海岸風光，觀察候鳥，可以帶動在地觀光，未來芳苑鄉的旅遊發展指日可待。

城觀處指出，芳苑鄉紅樹林不是原生植物，長成樹林還是發揮防護海岸的功能，但不宜擴生以免破壞濕地，城觀處針對環境進行局部疏伐紅樹林、清除垃圾和整理既有潮溝、建置高於潮間帶1.8公尺到2公尺的1028公尺生態觀察步道（海空步道）、海牛廣場等設施。