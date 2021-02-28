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武陵農場賞櫻人潮多 大坑及谷關塞車

中央社 / 台中28日電

二二八連假今天進入第2天，台中市多個景點都出現人潮，武陵農場賞櫻民眾絡繹不絕，還有民眾穿著日本和服在櫻花樹下拍照，而大坑9號步道周邊、谷關溫泉區及露營區出現塞車。

武陵農場櫻花季疏運管制將於3月1日結束，民眾把握連假期間，湧入武陵農場賞櫻，台中市鄭姓民眾說，他半夜從台中出發前往台北，搭乘賞櫻專車經宜蘭到武陵農場，雖然舟車勞頓，但看到櫻花盛開，讓他滿心歡喜，覺得不虛此行，也彌補無法到日本賞櫻遺憾。

武陵農場副場長胡發韜表示，櫻花季期間，園區採取總量管制，每日最高入園人數為6000人，今天中午就已達到5000人，到下午就接近6000人，農場人員在賞櫻景點發放限量版武陵櫻花口罩，遊客獲贈神秘禮物都很驚喜，還有遊客穿著和服賞櫻及拍照，有如是在日本賞櫻一樣。

除了武陵農場外，台中市幾個知名景點也出現人潮，台中市觀光旅遊局長林筱淇指出，雖然台中市各景點沒有到爆滿失控的現象，但谷關及大坑遊客也很多，谷關各旅館是從過年前就一直呈現訂房滿檔的情形，二二八連假依然維持盛況。

今天特別帶著太太出遊的陳先生表示，他沿著大坑、新社、東勢到谷關一帶出遊，發現大坑9號步道周邊道路因為人潮多而出現塞車，只好改道而行，而且大坑知名的小吃店也都出現排隊人龍。

陳姓民眾指出，晚上從谷關要回市區時，車潮很多，他還發現從東勢到苗栗卓蘭的各個露營區也都擠滿人，沒有事先預訂營位，臨時要訂都訂不到；從新社到苗栗，這一路也看到幾個賞櫻地點花況已到尾聲，想賞櫻民眾手腳要快了。

武陵農場 賞櫻

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