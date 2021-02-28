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南投竹山牛舞花燈會今閉幕 壓軸抽出201組紫南宮套幣

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣竹山鎮牛舞花竹藝燈會今晚將閉幕，並摸彩抽出201組紫南宮牛年錢母套幣。圖／竹山鎮公所提供
南投縣竹山鎮牛舞花竹藝燈會今晚將閉幕，並摸彩抽出201組紫南宮牛年錢母套幣。圖／竹山鎮公所提供

南投縣竹山鎮牛舞花竹藝燈會今晚將閉幕，當地公所除邀請唱將藝人唐儷、楊靜等安排開唱演出，而最被遊客期待的重頭戲則是最後的摸彩活動，公所將從約6600張摸彩券抽出201人致贈今年沒能排隊領取的紫南宮辛丑牛年錢母套幣。

竹山鎮公所指出，2021竹山牛舞花竹藝燈會從去年12月24日試點燈後登場，為期66天活動，今天晚上將閉幕，而逾2個月活動吸引近50萬遊客人次，賞竹燈集點活動更是反應熱烈，不少民眾集點響應或兌換想要的紀念品或摸彩券。

竹山鎮長陳東睦說，今年規劃賞竹燈集點活動，準備竹燈籠、竹鍋墊、造型燈飾、杯墊、熱敏杯、三寶毛巾、立體茶包、紫南宮錢母套幣摸彩券和銀色錢母等10款特色紀念品，民眾兌換踴躍近1萬5千件，尤以紫南宮錢母和摸彩券最為搶手。

而因紫南宮今年考量防疫，十年來頭一次停發招財錢母，改成現場隨機廣播發放，想要取得辛丑牛年錢母，困難度大增，尤其是精裝版套幣更是難上加難，不少賞燈民眾因此兌換紫南宮錢母套幣摸彩券，盼成竹山燈會閉幕摸彩活動的幸運得主。

竹山公所表示，賞竹燈集點活動共發出近6600張紫南宮錢母套幣摸彩券，將抽出201名幸運兒，而摸彩活動將在今晚閉幕壓軸登場，被抽中的民眾若不在場，可於2日起到3月底上班時間至竹山鎮公所兌換，周末則可赴圖書館兌換領取。

陳東睦表示，今年竹山燈會在遊客願意配合防疫下圓滿落幕，今晚閉幕也將進行傳承活動，期盼來年的燈會能更上一層樓，現場也會針對日前公所發送的商品兌換券，提供多樣農特產做進行兌換，呼籲民眾趕快戴口罩踴躍入場共襄盛舉。

紫南宮

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