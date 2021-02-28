彰化大村日照中心動土 鄉民抗議要討回土地

彰化縣大村鄉福興村日照中心今天舉行動土典禮，大村鄉長游盛說，高齡化社會讓長輩可以被就近照顧很重要，因此公所多年努力才促成興建結合活動中心的福興村日照中心。但今天在動土時卻有鄉民石豊田在現場抗議表示，這塊土地是他父親所有，卻被政府以無主土地登記為國有，他們要討回土地。

福興村日照中心今天由大村鄉長游盛、彰化縣副縣長洪榮章、立委陳素月等人主持動土典禮，日照中心由衛福部補助4900萬元，公所自籌1880萬元興建，土地面積1573平方公尺，一、二樓將做為活動中心，三、四樓為日照中心，預定2023年完工。

不過今天進行動土典禮時，鄉民石豊田與家人到場抗議，石豊田說，他們家從日據時期祖父就持有該段土地，但在1965年政府辦理土地總登記時，當時公所明明知土地是有人所有，卻被以無主土地登記為國有，甚至還對石家課稅到1979年，甚至他們還被依竊佔國土移送法辦後獲緩起訴。

石豊田說，後經他們聲請返還土地，國有財產局卻以時效已消滅，法院駁回訴訟，他們目前仍在聲請釋憲，要求返還土地，公所動土興建日照中心是沒有公義，政府應保護人民財產安全，主持正義。