連假賞櫻熱！九族文化村湧進1.5萬人 清境、暨大人氣超旺

228連假第2天，南投縣各旅遊景點陸續湧入人潮，尤其賞櫻熱點尤為熱門，九族文化村今天中午前入園達1.5萬人，實施滿場管制；國立暨南國際大學、仁愛鄉清境農場也湧進大批賞櫻人潮，前者累計人次近萬人，後者則也逼近8千人。

九族文化村指出，目前正值一年一度「九族櫻花祭」活動，而其園區內栽種5000多株櫻花樹，種類涵蓋緋寒櫻、八重櫻、吉野櫻、富士櫻等種類多元，其中豔紅八重櫻開始落花、白色吉野櫻滿開，位在櫻花大道的粉色富士櫻也已花開9成。

而九族文化村群櫻盛開美景，加上網路近期不少民眾遊賞大推，旅遊人潮爆炸，業者表示，昨天連假首日，下午2時入園就達1.5萬人數上限，今天更誇張，上午11時就達上限，並實施滿場機制，園區同時強化貫徹防疫，且增加消毒頻率。

暨大校園、清境農場今年櫻花也大爆炸，昨起228連假開跑也吸引大批人潮，前者同步辦理「花賞樂舞‧櫻緣暨大」日月潭暨大櫻花季活動，校方表示，這兩天不少民眾到該校賞櫻，其校長武東星也帶著遊客一起在櫻樹下野餐品茗、喝咖啡。

暨大估計，入校車輛截至止，目前約有3千輛，以1台車載3人計算，到校遊憩賞櫻人數已逼近1萬人；同樣因為賞櫻熱門的還有清境農場，場方表示，今天入園人數至下午3時左右已近8千人，比昨天同期多了約3千人，足見人氣更旺。