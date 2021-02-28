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連假賞櫻熱！九族文化村湧進1.5萬人 清境、暨大人氣超旺

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣九族文化村賞櫻熱，今天中午前入園達1.5萬人，實施滿場管制。圖／讀者提供
南投縣九族文化村賞櫻熱，今天中午前入園達1.5萬人，實施滿場管制。圖／讀者提供

228連假第2天，南投縣各旅遊景點陸續湧入人潮，尤其賞櫻熱點尤為熱門，九族文化村今天中午前入園達1.5萬人，實施滿場管制；國立暨南國際大學、仁愛鄉清境農場也湧進大批賞櫻人潮，前者累計人次近萬人，後者則也逼近8千人。

九族文化村指出，目前正值一年一度「九族櫻花祭」活動，而其園區內栽種5000多株櫻花樹，種類涵蓋緋寒櫻、八重櫻、吉野櫻、富士櫻等種類多元，其中豔紅八重櫻開始落花、白色吉野櫻滿開，位在櫻花大道的粉色富士櫻也已花開9成。

而九族文化村群櫻盛開美景，加上網路近期不少民眾遊賞大推，旅遊人潮爆炸，業者表示，昨天連假首日，下午2時入園就達1.5萬人數上限，今天更誇張，上午11時就達上限，並實施滿場機制，園區同時強化貫徹防疫，且增加消毒頻率。

暨大校園、清境農場今年櫻花也大爆炸，昨起228連假開跑也吸引大批人潮，前者同步辦理「花賞樂舞‧櫻緣暨大」日月潭暨大櫻花季活動，校方表示，這兩天不少民眾到該校賞櫻，其校長武東星也帶著遊客一起在櫻樹下野餐品茗、喝咖啡。

暨大估計，入校車輛截至止，目前約有3千輛，以1台車載3人計算，到校遊憩賞櫻人數已逼近1萬人；同樣因為賞櫻熱門的還有清境農場，場方表示，今天入園人數至下午3時左右已近8千人，比昨天同期多了約3千人，足見人氣更旺。

清境農場表示，今年228連假除了綿羊秀，紅色緋寒櫻和粉色富士櫻均盛開，遊客可以到山上賞櫻，也體驗偽出國樂趣，而今入園狀況比昨天好，昨下午3時左右僅4300多人，現在則近8千人，近期都還有櫻可賞，歡迎民眾把握時間前往。

南投縣仁愛鄉清境農場群櫻盛開，今天入園人數目前已逼近8千人。圖／清境農場提供
南投縣仁愛鄉清境農場群櫻盛開，今天入園人數目前已逼近8千人。圖／清境農場提供
國立暨南國際大學今年櫻況絕佳，今賞櫻車流多，人潮洶湧逼也逼近萬人。圖／暨大提供
國立暨南國際大學今年櫻況絕佳，今賞櫻車流多，人潮洶湧逼也逼近萬人。圖／暨大提供
南投縣九族文化村賞櫻熱，今天中午前入園達1.5萬人，實施滿場管制。圖／九族文化村提供
南投縣九族文化村賞櫻熱，今天中午前入園達1.5萬人，實施滿場管制。圖／九族文化村提供
國立暨南國際大學辦理「花賞樂舞‧櫻緣暨大」活動，校長武東星帶遊客在櫻樹下野餐品茗、喝咖啡。圖／暨大提供
國立暨南國際大學辦理「花賞樂舞‧櫻緣暨大」活動，校長武東星帶遊客在櫻樹下野餐品茗、喝咖啡。圖／暨大提供
南投縣仁愛鄉清境農場群櫻盛開，今天入園人數目前已逼近8千人。圖／清境農場提供
南投縣仁愛鄉清境農場群櫻盛開，今天入園人數目前已逼近8千人。圖／清境農場提供

賞櫻 櫻花季 九族文化村

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