換地方玩！九族文化村賞櫻人潮爆滿 中午宣布「暫停開放入園」

二二八連假進入第二天，南投日月潭的九族文化村湧入大批賞櫻人潮，2400個停車位全滿，九族文化村今天中午宣布，暫停開放民眾入園賞櫻，呼籲民眾改道前往日月潭其他景點遊玩。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇接受中央社記者訪問時說，文化村正在舉辦櫻花季活動，許多遊客都利用二二八連假入園賞櫻，以文化村附設的停車位作為計算依據，只要2400個車位全滿，就暫停開放入園。

黃瑞奇指出，為作好防疫工作，加強控管入園人數，昨天下午來賞櫻的民眾人數也很多，園方就宣布暫停開放入場，今天人潮更多，中午停車位就額滿，目前園區內約有1萬2000人，接下來會視停車位狀況再決定是否開放入園，呼籲民眾先到日月潭其他景點遊玩。