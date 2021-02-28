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為治水患拆牌樓 南投慶福寺允暫移還送金鏟助孕

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣慶福寺南牌樓今動土將拆除，寺方開放允筊送金鏟子，送完為止。圖／南投縣政府提供
南投縣慶福寺南牌樓今動土將拆除，寺方開放允筊送金鏟子，送完為止。圖／南投縣政府提供

南投縣中興新村內轆地區易因豪雨淹水，縣府規劃從3月起執行中興路分洪工程，改善當地水患問題，唯當地慶福寺南牌樓正好位在分洪工程路徑上，經該寺陰林山祖師公允筊、居民支持，今動土將拆除，南營路也將部分中斷通行8個月。

縣府指出，為改善中興新村中興路以南淹水問題，今年因此向營建署成功爭取工程費2.2億元，其中由縣府自籌約4000萬元，執行中興新村中興路分洪相關工程，將在內轆橋及中興路進行2處分洪壓力箱涵及相關工程，盼解決長年水患。

但因當地慶福寺南牌樓剛好位在中興路分洪工程途經的路線上，施工期間因相關管線、箱涵等材料置放及施作需求，部分南營路段需封閉，縣府因此與廟方、居民協調拆牌樓且封路，經該寺主祀陰林山祖師公允筊及居民同意，今動土將拆除。

副縣長陳正昇與立委許淑華、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧等民代今出席「慶福寺南牌樓動土典禮」，並與慶福寺主委曾明炘及眾委員執事向陰林山祖師公、地基主焚香、三獻祈福後執鏟動土，庇佑工程平安順利，過程肅穆莊嚴。

陳正昇說，陰林山祖師公允筊同意拆除南牌樓，可望改善化解下游內轆地區廣達7公頃3241戶近萬居民的水患威脅，是地方之福；針對南營路部分封路8個月，縣府已向中央爭取120萬經費，新闢南營路直通中興路光明南路口做替代使用。

慶福寺主委曾明炘則說，政府有心徹底解決地方淹水問題，祖師公和廟方定大力支持，待排洪涵管施工完畢再移回現址；另配祀註生娘娘，為助國家「增產報國」，開放有需求民眾前往向註生娘娘求鏟（鏟）子，允筊可得金鏟子1支，送完為止。

南投縣政府規劃3月起執行中興路分洪工程，因工程途經慶福寺南牌樓，今動土將拆除。記者賴香珊／攝影
南投縣政府規劃3月起執行中興路分洪工程，因工程途經慶福寺南牌樓，今動土將拆除。記者賴香珊／攝影
南投縣政府規劃3月起執行中興路分洪工程，因工程途經慶福寺南牌樓，今動土將拆除。記者賴香珊／攝影
南投縣政府規劃3月起執行中興路分洪工程，因工程途經慶福寺南牌樓，今動土將拆除。記者賴香珊／攝影
南投縣慶福寺南牌樓今動土將拆除，寺方開放允筊送金鏟子，送完為止。圖／南投縣政府提供
南投縣慶福寺南牌樓今動土將拆除，寺方開放允筊送金鏟子，送完為止。圖／南投縣政府提供
南投縣慶福寺南牌樓今動土將拆除，寺方開放允筊送金鏟子，送完為止。圖／南投縣政府提供
南投縣慶福寺南牌樓今動土將拆除，寺方開放允筊送金鏟子，送完為止。圖／南投縣政府提供

中興新村 淹水 註生娘娘

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