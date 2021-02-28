彰化有二二八紀念碑了 創新設計人人可站上去發表言論

彰化縣今天舉行二二八和平紀念日活動，彰化縣長王惠美也宣佈彰化二二八紀念碑就將設立在縣立圖書館前廣場，使用臺灣知名畫家張堂庫畫作「希望」的百合花圖樣，也將是國內首座平面式設計的二二八紀念碑，象徵人人站在紀念碑上發表言論都需要受到尊重與聆聽。

彰化縣二二八和平紀念日活動今天在彰化縣立圖書館前廣場舉行，彰化縣長王惠美代表向二二八受難者及家屬致意並獻上和平花束，一同追思二二八事件所造成的歷史傷痛。

王惠美也與二二八關懷協會理事長楊澤民、前理事長林才壽等受難者及家屬、彰化市長林世賢、多位縣議員等一起參與彰化縣二二八紀念碑定址暨祈福儀式，王惠美說，她剛上任參加第一次二二八事件紀念活動時，林才壽理事長特別交代，別的縣市都已經有二二八紀念碑，只有彰化縣沒有，希望彰化縣能找適當地方，設立二二八紀念碑，二年來縣府與各機關單位多次開會協調後，決定設置在縣立圖書館廣前廣場，希望因為有大家的參與，一起攜手迎向愛與包容的未來。

王惠美說，很感謝知名畫家張堂庫先生提供其畫作「希望」的百合花圖樣做為二二八紀念碑，除了代表自由包容及堅忍不拔的精神生生不息外，也希望未來紀念碑能結合圖書館的文教意義，讓民眾增進對二二八事件的認識。