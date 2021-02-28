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白河木屐寮南天宮擲筊 36萬元原木貨櫃屋得主出爐

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南白河木屐寮南天宮擲筊結果出爐， 圖為最大獎36萬元原木貨櫃屋。圖／廟方提供。
台南白河木屐寮南天宮擲筊結果出爐， 圖為最大獎36萬元原木貨櫃屋。圖／廟方提供。

台南市白河木屐寮十七戶南天宮，農曆春節期間舉辦擲筊比賽，最大獎為市價36萬元原木貨櫃屋，今上午安排總決賽，由任職金融業的呂信輝以3聖筊獲得，呂也實現擲筊前承諾，將貨櫃屋捐給廟方做為辦公室使用。

這項活動從大年初一至初五，共吸引來自台灣各地超過600位信眾參與，其中呂信輝、周秀香、黃璟霖、何家安、周友荃、劉庭芸等6人，擲出8個聖筊晉級決賽。

南天宮主委方張金鳳表示，上述6位晉級者有呂信輝等4位人允諾，若獲得貨櫃屋將捐給方府千歲做為辦公室。

首輪6人有3人擲出2聖筊，又再進行第二輪擲筊。總決賽最後由任職彰化銀行北港分行的呂信輝擲出3聖筊，獲得最大獎原木貨櫃屋。

呂信輝表示，從未參與過擲筊比賽，而這只貨櫃屋將捐給南天宮方府千歲做為辦公室。主委張金鳳也特別以決賽一筊一萬加上8888元錢母給呂信輝，呂信輝則帶回8888元紅包，其餘3萬全數捐給南天宮。

台南白河木屐寮南天宮擲筊結果出爐，由任職金融業的呂信輝（紅色上衣）以3聖筊獲得原木貨櫃屋，呂最後回贈給廟方使用。圖／廟方提供
台南白河木屐寮南天宮擲筊結果出爐，由任職金融業的呂信輝（紅色上衣）以3聖筊獲得原木貨櫃屋，呂最後回贈給廟方使用。圖／廟方提供

白河 北港 紅包

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