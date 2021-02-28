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中市打造大光環計畫越夜越美 議員：燈光炫 憂影響交通

聯合報 / 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導
台中市都發局在中捷7站打造大光環計劃，目前測試燈光中。圖/市議員張耀中提供
台中市都發局在中捷7站打造大光環計劃，目前測試燈光中。圖/市議員張耀中提供

台中捷運綠線走文心路，在「文心森林公園站」的高架下方的分隔島最近裝設投射燈，燈光刺眼，讓用路人看不太清楚遠方的交通號誌。市議員張耀中指出，美化水泥橋墩是好事，但須注意是否影響交通安全。

都發局長黃文彬表示，市府正推動「大光環計畫」將中捷場站以單一主題顏色呈現，希望讓台中越夜越美麗，目前正測試中，過程也與交通局丶中捷等相關單位現場勘查及討論，把交通安全列為第一。

民進黨市議員張耀中表示，台中市捷運綠線文心森林公園站，最近入夜後，場站下方的立柱及分隔島出現七彩投射燈，不同的的燈光色彩變化投射到墩柱上。民眾反映，擔心燈光效果變化，可能影響用路人的視覺，造成危險。

張耀中到現場了解，看到廠商測試燈光，顏色不斷變化，對用路駕駛人恐造成眩光刺眼等行車影響。

張耀中說，文心路是台中市區重要幹道，車流量排名數一數二，目前這路段區間有路燈輔助，還有停駛中捷運綠線站體的室內光源外溢，加上夜間用路人行車大燈全開，行經該路段現仿如白晝，對文心森林公園的自然生物生態不見得有益。

張耀中認為，現場投射的仰角面積過大，控制燈光程式閃爍的同時，容易讓駕駛人分心炫光產生不適感，應改善。

台中市都發局局長黃文彬指出，這屬市府「大光環計畫」與建築師公會合作城市行銷作業。在捷運綠線沿線下方安全島空間，打造城市光廊。設計前已會同交通局及捷運公司多次現場勘查及討論，整體考量炫光等行車安全問題，並調整投射角度，目前還在測試階段，未來以單一顏色呈現，打亮捷運站下方，除增加交通結點的夜間安全，呈現台中都市夜景美學。

都發局表示，「大光環計畫」在捷運沿線7處場站施作光環境設施，目前已完成LOGO燈及投射燈，打造城市光廊，未來以單一顏色主題不會閃爍，讓台中越夜越美麗。

台中市都發局在中捷7站打造大光環計劃，民眾向議員反應燈光刺眼，恐影響交通。圖/市議員張耀中提供
台中市都發局在中捷7站打造大光環計劃，民眾向議員反應燈光刺眼，恐影響交通。圖/市議員張耀中提供

台中捷運 森林公園

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