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台中市民限定公車綁卡 捷運烏日站3月起取消服務

中央社 / 台中28日電

台中市民免費10公里公車優惠綁卡作業，台中捷運公司原有6處捷運綠線車站投入綁卡服務，中捷今天表示，由於烏日站服務人數已降到個位數，3月1日起將取消綁卡服務。

台中捷運公司指出，捷運公司配合雙十公車「市民限定」優惠新制，自去年12月1日起提供捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站及烏日站進行綁卡服務，其中市政府站、文心森林公園站、文心中清站綁卡人數眾多，服務深獲肯定。

考量捷運烏日站現階段服務人數已降至個位數，中捷表示，3月1日起將取消綁卡服務，站內自動販賣機也暫停販售，民眾可就近至烏日區公所或捷運大慶站辦理；至於其他5處捷運站綁卡服務時間照常，週一至週五下午5時至9時，週六與週日則為上午8時30分至下午5時30分。

台中捷運公司提醒民眾，烏日站綁卡服務取消後，車站將不對外開放，站內的自動販賣機也將同步暫停販售；另外，28日為國定假日，各綁卡點皆暫停服務，3月1日適逢補假日，當天將比照假日開放上午8時30分至下午5時30分進行綁卡，歡迎民眾多加利用。

台中捷運 森林公園 公車

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