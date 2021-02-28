萬和宮辦美展他畫樂成宮得第一 稱讚評審超然公正

台中市萬和宮與萬和文教基金會舉辦的第13屆萬和美展成績揭曉，西畫類和攝影類第一名分別是紀淵博、張子楨，各獲獎金3萬元。

萬和宮董事長蕭清杰說，本屆43件入選以上作品，下個月13日起至5月23日在萬和文化大樓五樓麻芛文化館展覽；3月13日上午10時舉行頒獎典禮。

紀淵博是中興大學資訊科學與工程博士學歷，他說，媽祖遶境是中部宗教文化之一，其中樂成宮裝飾精巧，龍飛鳳舞，氣韻生動，屋脊上的人物栩栩如生。晨光映照在廟頂上，光影交錯，襯托出不可言喻的風采。

他獲知得獎時特別提及，當初以為用樂成宮來參加，得不了獎，沒想到卻第一，證明萬和宮蕭董事長及美展評審委員的超然公正與尊重專業，他很感動。

評審委員稱讚他的作品，取材宮廟一隅，設色古樸，手法細膩，架構稍顯直舖，整體氛圍仍有可取之處。

張子楨說，「童年的事，最最精彩，最最幼稚，也最最讓人感到歷歷在目。讓我們用孩子的心來看待這個世界，讓世界充滿新鮮和熱情。」