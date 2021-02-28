聽新聞
test
0:00 / 0:00
二二八追思紀念會 盧秀燕：不讓不平的事再發生
台中市長盧秀燕上午說，二二八事件是一個歷史事件，它教給我們的是，每一個台灣人都應該學習要反省、要改革，不能讓社會不平的事件再次發生，這就是二二八的意義。
今天是二二八事件74周年，台中市政府上午在大里區國光公園二二八紀念碑前舉辦「二二八和平紀念追思會」由市長盧秀燕主持，並對於事件當年不幸受難的人民表達追思之情。
盧秀燕說，希望透過追思紀念活動，用愛去化解歷史傷痕，去包容與自己不同的聲音，相信只有理解、超越悲情，才能夠讓台灣更好。
盧秀燕在合唱團的優美歌聲後，帶領現場民眾沉思、默哀1分鐘，追思與緬懷事件的罹難者，接著邀請受難者及受難者家屬至紀念碑前獻花，透過白百合傳達愛與和平，期許二二八事件的悲情能以和平的方式在人民心中畫下傷痛的句點。
此外，副市長黃國榮今天也前往東區東峰二二八紀念公園追思獻花，黃國榮表示，二二八事件不是一個包袱，而是驅使我們成長、茁壯的記憶；先人非常偉大，他們的努力、付出與奉獻，為的就是社會和平，感謝二二八事件每一位先人的勇敢，市府也希望透過追思紀念活動，向二二八的偉大英雄獻上最高的敬意。
大台中二二八協會理事長廖苓惠、二二八關懷協會理事長周弘奇都在會中致詞。廖苓蕙表示希望台灣更加團結，周弘奇則希望勿再挑起歷史的傷痛，應思考如何讓台灣社會再往前走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言