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二二八追思紀念會 盧秀燕：不讓不平的事再發生

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府上午在大里區國光公園二二八紀念碑前舉辦「二二八和平紀念追思會」由市長盧秀燕主持，並對於事件當年不幸受難的人民表達追思之情。記者黃寅／攝影
台中市政府上午在大里區國光公園二二八紀念碑前舉辦「二二八和平紀念追思會」由市長盧秀燕主持，並對於事件當年不幸受難的人民表達追思之情。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕上午說，二二八事件是一個歷史事件，它教給我們的是，每一個台灣人都應該學習要反省、要改革，不能讓社會不平的事件再次發生，這就是二二八的意義。

今天是二二八事件74周年，台中市政府上午在大里區國光公園二二八紀念碑前舉辦「二二八和平紀念追思會」由市長盧秀燕主持，並對於事件當年不幸受難的人民表達追思之情。

盧秀燕說，希望透過追思紀念活動，用愛去化解歷史傷痕，去包容與自己不同的聲音，相信只有理解、超越悲情，才能夠讓台灣更好。

盧秀燕在合唱團的優美歌聲後，帶領現場民眾沉思、默哀1分鐘，追思與緬懷事件的罹難者，接著邀請受難者及受難者家屬至紀念碑前獻花，透過白百合傳達愛與和平，期許二二八事件的悲情能以和平的方式在人民心中畫下傷痛的句點。

此外，副市長黃國榮今天也前往東區東峰二二八紀念公園追思獻花，黃國榮表示，二二八事件不是一個包袱，而是驅使我們成長、茁壯的記憶；先人非常偉大，他們的努力、付出與奉獻，為的就是社會和平，感謝二二八事件每一位先人的勇敢，市府也希望透過追思紀念活動，向二二八的偉大英雄獻上最高的敬意。

大台中二二八協會理事長廖苓惠、二二八關懷協會理事長周弘奇都在會中致詞。廖苓蕙表示希望台灣更加團結，周弘奇則希望勿再挑起歷史的傷痛，應思考如何讓台灣社會再往前走。

台中市長盧秀燕（左）在二二八追思紀念會上和與會者一起低頭默哀。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左）在二二八追思紀念會上和與會者一起低頭默哀。記者黃寅／攝影
台中市政府上午在大里區國光公園二二八紀念碑前舉辦「二二八和平紀念追思會」市長盧秀燕（右三）手握受難者家屬。記者黃寅／攝影
台中市政府上午在大里區國光公園二二八紀念碑前舉辦「二二八和平紀念追思會」市長盧秀燕（右三）手握受難者家屬。記者黃寅／攝影
台中市政府上午在大里區國光公園二二八紀念碑前舉辦「二二八和平紀念追思會」由市長盧秀燕主持，並對於事件當年不幸受難的人民表達追思之情。記者黃寅／攝影
台中市政府上午在大里區國光公園二二八紀念碑前舉辦「二二八和平紀念追思會」由市長盧秀燕主持，並對於事件當年不幸受難的人民表達追思之情。記者黃寅／攝影

二二八事件 盧秀燕 受難者

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