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台中十大伴手禮入選店家 新春開紅盤業績增二成

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府舉辦十大伴手禮選拔，市長盧秀燕上購物平台推銷。圖/台中市工策會提供
台中市政府舉辦十大伴手禮選拔，市長盧秀燕上購物平台推銷。圖/台中市工策會提供

每年12月，台中市府工策會舉辦「台中市十大伴手禮」選拔，入選業者表示春節業績很有感，增加兩成起跳。工策會總幹事黃于珊說，得獎店家在這波年節檔期業績開紅盤，超越往年紀錄，這波超熱買氣連帶帶動糕餅商圈與「好禮標章」商家業績成長。

歐客佬精品咖啡獲首獎及人氣獎，執行長王信鈞說，春節禮盒比往年多了兩成，以「世界盃烘豆大賽冠軍x臺中新社咖啡手沖掛耳咖啡禮盒」參加評選，獲十大伴手禮首獎及現場人氣獎。

老牌「陳允寶泉」今年三冠王，業者表示去年獲獎後業績成長真的很有感；人氣網美咖啡廳DAY BY DAY獲獎後，今年業績比去年年節多一倍。「法布甜」執行長張淑卿表示，業績好三成以上。丰丹嚴選說明，近年健康禮盒很受歡迎。

在地一甲子的小林煎餅表示，許多民眾會訂購印製有「迎/春/納/福」吉祥話字樣的創意煎餅禮盒送給親友，網路訂購量與門市販售都「賣翻了」，另，豬寶妹手感烘焙坊也表示，業績成長約兩成。

非食品組的沁木手作工作室手工筆銷量增加3倍；臻品植萃在春節期間與法布甜「強強聯手」，限定禮盒也是銷售一空。

工策會表示，本屆「台中市十大伴手禮」由歐客佬精品咖啡「世界盃烘豆大賽冠軍 X 台中新社咖啡 手沖掛耳咖啡禮盒」、丰丹嚴選本舖「沁藏冰糕-百香果冰糕」、陳允寶泉食品公司「香柚檸檬蛋糕」、豬寶妹手感烘焙坊「雪山蝸牛捲之復刻回憶山海屯」、DAY BY DAY「檳榔心布蕾蛋糕」、法布甜健康伴手禮「100％檸檬塔」、小林煎餅公司「創意煎餅」、芋樂大世界農產品公司「芋頭椰奶」、沁木手作工作室「幸福光蘊小夜燈」以及臻品植萃「新希望茶・皂種子禮盒」得奬。

台中市政府舉辦十大伴手禮選拔，去年底入選的業者春節期間業績都開紅盤。圖/台中市工策會提供
台中市政府舉辦十大伴手禮選拔，去年底入選的業者春節期間業績都開紅盤。圖/台中市工策會提供

咖啡廳 伴手禮 台中市

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