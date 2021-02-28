台中十大伴手禮入選店家 新春開紅盤業績增二成

每年12月，台中市府工策會舉辦「台中市十大伴手禮」選拔，入選業者表示春節業績很有感，增加兩成起跳。工策會總幹事黃于珊說，得獎店家在這波年節檔期業績開紅盤，超越往年紀錄，這波超熱買氣連帶帶動糕餅商圈與「好禮標章」商家業績成長。

歐客佬精品咖啡獲首獎及人氣獎，執行長王信鈞說，春節禮盒比往年多了兩成，以「世界盃烘豆大賽冠軍x臺中新社咖啡手沖掛耳咖啡禮盒」參加評選，獲十大伴手禮首獎及現場人氣獎。

老牌「陳允寶泉」今年三冠王，業者表示去年獲獎後業績成長真的很有感；人氣網美咖啡廳DAY BY DAY獲獎後，今年業績比去年年節多一倍。「法布甜」執行長張淑卿表示，業績好三成以上。丰丹嚴選說明，近年健康禮盒很受歡迎。

在地一甲子的小林煎餅表示，許多民眾會訂購印製有「迎/春/納/福」吉祥話字樣的創意煎餅禮盒送給親友，網路訂購量與門市販售都「賣翻了」，另，豬寶妹手感烘焙坊也表示，業績成長約兩成。

非食品組的沁木手作工作室手工筆銷量增加3倍；臻品植萃在春節期間與法布甜「強強聯手」，限定禮盒也是銷售一空。