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退休校長120元台中來回武陵賞櫻 交通局：服務7000人次
武陵櫻花季進入尾聲，台中市多位退休校長在臉書貼文「120元搭專車瘋櫻花」非常美好。另台中市民持交通卡賞櫻，省時省錢。
台南一中、台中市華盛頓中學前校長黃運生說，他用「敬老卡」預約豐原客運的賞櫻專車，公車車資40元丶優惠門票80元，120元搞定交通費與門票，省時省錢，只是得遷就發車時間，一日遊無法做太多停留。
雖然櫻花季3月1日結束，但武陵農場櫻花花況維持一周應該還沒問題。有意前往者可先在豐客「巴士趣」app登錄會員，預約865號公車到梨山，稍休息原車（改掛866區2）載到武陵，回程2:20開車原車經梨山回谷關。
武陵農場櫻花季今年2月開跑，台中市政府交通局規劃賞櫻專車，到昨天為止共載運6788人次，交通局今年更導入「TBS台北轉運站APP」預購賞櫻專車車票，減少排隊購票時間，頗獲好評。
交通局長葉昭甫表示，賞櫻民眾可多利用大眾運輸工具，在豐原或谷關等地搭乘865路公車前往梨山，再轉乘866路公車、1751、1764路公路客運或「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場賞櫻。
228連假期間，賞櫻專車仍有座位可供民眾預約，歡迎多加利用APP購票。
交通局提醒，平日搭乘865路公車通過中橫臨37便道往返谷關-梨山的民眾需提前預約搭車，有需求民眾可撥打0800-034175服務專線（服務時間：星期一至星期五08:00~12:00、13:00~17:00）電話預約，或上「巴士趣」網站網路預約。搭乘大眾運輸及賞櫻專車，應全程佩戴口罩，並配合現場工作人員進行體溫量測、手部消毒及填寫實聯制登記表等相關作業。
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