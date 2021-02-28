快訊

酸民嗆吳孟達「只是名戲子」黃子佼高EQ回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休校長120元台中來回武陵賞櫻 交通局：服務7000人次

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
武陵賞櫻花，台中市民使用雙十公車省很大。圖／讀者提供
武陵賞櫻花，台中市民使用雙十公車省很大。圖／讀者提供

武陵櫻花季進入尾聲，台中市多位退休校長在臉書貼文「120元搭專車瘋櫻花」非常美好。另台中市民持交通卡賞櫻，省時省錢。

台南一中、台中市華盛頓中學前校長黃運生說，他用「敬老卡」預約豐原客運的賞櫻專車，公車車資40元丶優惠門票80元，120元搞定交通費與門票，省時省錢，只是得遷就發車時間，一日遊無法做太多停留。

雖然櫻花季3月1日結束，但武陵農場櫻花花況維持一周應該還沒問題。有意前往者可先在豐客「巴士趣」app登錄會員，預約865號公車到梨山，稍休息原車（改掛866區2）載到武陵，回程2:20開車原車經梨山回谷關。

武陵農場櫻花季今年2月開跑，台中市政府交通局規劃賞櫻專車，到昨天為止共載運6788人次，交通局今年更導入「TBS台北轉運站APP」預購賞櫻專車車票，減少排隊購票時間，頗獲好評。

交通局長葉昭甫表示，賞櫻民眾可多利用大眾運輸工具，在豐原或谷關等地搭乘865路公車前往梨山，再轉乘866路公車、1751、1764路公路客運或「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場賞櫻。

228連假期間，賞櫻專車仍有座位可供民眾預約，歡迎多加利用APP購票。

交通局提醒，平日搭乘865路公車通過中橫臨37便道往返谷關-梨山的民眾需提前預約搭車，有需求民眾可撥打0800-034175服務專線（服務時間：星期一至星期五08:00~12:00、13:00~17:00）電話預約，或上「巴士趣」網站網路預約。搭乘大眾運輸及賞櫻專車，應全程佩戴口罩，並配合現場工作人員進行體溫量測、手部消毒及填寫實聯制登記表等相關作業。

武陵農場 賞櫻 櫻花季

延伸閱讀

微笑單車盛行 衝擊公車載客率

228連假 武陵、阿里山 賞櫻湧人潮

新北路面銑刨加鋪 將重配車道

停管處一家三口任職 中市府：母調職、女已離職

相關新聞

逢甲非法日租套房貼文拒醫護 市府令停業並罰10到50萬

台中市逢甲商圈一家旅店最近官網公告貼文表示，因疫情關係，旅店一律拒接國外人士、居家隔離者等，還註明醫院相關工作人員暫不接...

退休校長120元台中來回武陵賞櫻 交通局：服務7000人次

武陵櫻花季進入尾聲，台中市多位退休校長在臉書貼文「120元搭專車瘋櫻花」非常美好。另台中市民持交通卡賞櫻，省時省錢。

風雲社團／酒莊體驗走紅 西斗再推新遊程

彰化縣二林鎮西斗農村產業促進協會結合農莊與酒莊發展深度特色旅遊，去年在水土保持局補助下，辦理「醉愛西斗玩味酒趣體驗營」，...

南投太極美地饗宴 賞櫻品茗聽竹音

為活絡日月潭觀光圈，刺激觀光發展，日月潭國家風景區管理處推動日月潭觀光圈發展策略暨輔導培育計畫，攜手南投縣太極美地發展協...

中市新措施…占用親子車位 掃QR碼秒檢舉

違規占用親子停車格2019年6月底起開罰，台中市政府交通局統計，至今共開出591件罰單，地點以百貨、賣場、醫院為主。交通...

高鐵台中站臨停逾時 自動擷圖開罰

高鐵台中站因旅客量大，多年前已規定車輛分流，一樓是載客區、二樓下客區，但違規者屢見不鮮，尤其一樓載客區接送親友的車輛長時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。