台中旅館遭爆拒接待醫護 市府：非法旅宿開罰停業

台中市酷窩微旅逢甲館遭醫師爆料，旅店公告因為疫情不接待醫院相關工作人員。台中市觀旅局表示，經查酷窩微旅逢甲館為非法旅宿，不得收住旅客，將依法裁罰後，勒令歇業。

一名醫師在臉書發文爆料，台中市一家旅店「對於乾淨程度相當把關，因為公告不接待醫院相關工作人員」，讓他看了真的很灰心。

有網友立即在網路上截圖爆料，位於台中市西屯區的酷窩微旅逢甲館公告，因為疫情原因，一律拒接國外人士、居家隔離者、持有居留證者、國人於近期3個月內出入境者，以及醫院相關工作人員暫不接待，消息引發網友議論。

台中市政府觀光旅遊局表示，經查酷窩微旅逢甲館為非法旅宿，未領有旅館業登記證，因此不得收住旅客。觀旅局將依發展觀光條例蒐證後，裁罰新台幣10萬至50萬元後，勒令歇業。

觀旅局指出，所有的日租套房皆為非法旅宿，呼籲民眾在訂房前，務必先到台灣旅宿網查詢是否為合法旅宿，以確保自身安全及權益。