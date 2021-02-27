視光學系有「錢」途　大葉最新儀器北上大博會招生

2021大學暨技職校院多元入學博覽會今、明兩天在台北、台中、高雄同步舉行，大葉大學視光學系看好驗光人員法上路，學生畢業有「錢」途，把前導波角膜地形圖儀器搬到台北大博會，為考生與家長檢測角膜，幫助考生了解視光系職涯發展。

大葉大學的前導波角膜地形圖儀器並非傳統的單點檢測，而是高達6144個數據點進行全方位分析。角膜是眼睛的最外層，檢查角膜的健康狀態可以應用在高階鏡片驗配、隱形眼鏡驗配、角膜塑型片、眼睛雷射手術、乾眼檢查等項目，這些都跟驗光人員的從業範圍有關，大葉大學透過現場體驗與介紹，讓考生與家長對視光產業有更清楚的認識。

大葉校長梁卓中表示，大葉大學秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」四大治學方向，是全國第一所實施「德國師徒制」的綜合大學，連續12年獲教育部教學卓越計畫與高教深耕獎勵，是彰投雲嘉規模最大的私立大學，更是名列全台私校第一的綠色大學。

視光系助理教授林榮吉指出，大葉大學強調實作，視光系建置隱形眼鏡、配鏡、光學、驗光、解剖學專業實驗室，結合理論與實務，可帶領學生培養專業。

副校長施英隆說，大葉大學推動師徒制，已有多項成果，包括與全球離岸風電龍頭開發商沃旭能源合作「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」，招募和培訓工學院學生作為離岸風電運轉維運工程師，完成風電系列課程的學生將獲得離岸風電學程結業證明，沃旭提供12個名額，入選學生不僅能得到沃旭能源大三、大四的學費贊助與生活津貼，大四還有機會進入沃旭能源或關係企業的風場有薪實習，表現優異者有機會直接留任，未來年薪上看百萬。