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影／防疫指揮官累了 陳時中忘了字怎麼寫腰扭不下去
衛福部長陳時中傍晚趕到南投縣，為全縣第一家銀髮健身俱樂部揭牌，陳時中在牆面簽名並寫下「樂活防疫，健康生活」，差點忘了「健」字怎麼寫，還自嘲連扭腰都困難，他鼓勵大家「不服老」運動健身，遵照防疫守則下養成正確運動習慣，當個樂活銀髮族。
設於南投市信義街的「好厝邊」銀髮健身俱樂部，春節後試營運吸引不少民眾體驗，3月正式營運。今天下午5點半由陳時中和立委羅美玲、南投縣社勞處長林志忠等人共同揭牌，軍功社區關懷據點的千歲打擊樂團也到場演出，展現銀髮族熱情活力。
陳時中下午2時多還在疫情指揮中心主持記者會，隨即趕到南投揭牌，一路風塵僕僕略顯疲態。他在俱樂部牆上簽名和寫下「健康生活」等標語，差點忘了「健」字寫法，自嘲「字都不會寫了」。
陳時中在教練指導下，試用胸部訓練機等器材，還品嘗南投鳳梨，為農友加油打氣。羅美玲感謝家照協會推廣銀髮族運動，呼籲鄉親善用銀髮健身俱樂部「好厝邊」，希望大家加入健身行列，培育友善且健康老化運動環境。
家照協會總幹事張明和說，俱樂部每周二、四下午2點到8點，免費提供50歲以上民眾16種運動器材輔助體適能訓練，依個人狀況設計鍛鍊計畫，同時，協會會安排團體課程，並招募49歲以下的收費會員。
陳時中說，要維持老年健康，運動要趁早，為健康打下好基礎。他自己已經是老人，現在要像千歲團一樣扭腰都不容易，但還是要有「不服老」精神，自己身體自己顧，才有健康自主權。健身推廣計畫將由國健署運用前瞻2.0經費擴大辦理，預計2025年底在全國廣設288家，提升全民運動風氣。
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