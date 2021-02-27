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40載同窗重聚一堂話當年 彰化市民生國小6年12班集合

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂，並獻花給張淑英。圖／校友提供
彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂，並獻花給張淑英。圖／校友提供

彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂，由現任校長洪榮炎陪同，在校園巡禮，雖然物換星移，但回憶起當年歡樂時光，有說不完的共同話題。

時隔40年，要再找回昔日國小同窗是個極為困難的工程，如今順利舉辦同學會，要歸功於陳永松，他不僅記得全班58位同學姓名，還常常在賣場或馬路上，一眼就認出同學，終於找齊了全班同學資料。

發起同學會的邱珮綸、薛乃仁、陳永松說，當初班上同學很喜歡打躲避球，是比賽的常勝軍，常會利用放學時間練球，打完躲避球後，再到學校對面吃剉冰與泡麵，所以全班的感情都非常好。

彰化市民生國小創校已有105年，是一所學風鼎盛的學校，培育無數各行各業優秀人才。當年的6年12班校友同樣在各領域有很多出類拔萃，其中有4人是留美或留英博士、在地知名的大豐製藥董事長葉明昌，還有在民進黨中央黨部擔任要職的柳嘉峰，以及在台積電擔任重要職務。

大家還邀請高齡88歲的恩師張淑英參加同學會，她是當年民生國小的名師，管教嚴格聞名，專程坐著輪椅前來，學生們雖然多已兩鬢已白，但在她眼裡，仍是「小朋友」，她說，這班學生都很乖巧，看到學生在各行各業各有一片天，非常開心。

大豐製藥董事長葉明昌表示，很高興國小畢業40年後，大家能再相聚話當年，而這份兒時天真無邪的同窗友誼，彌足珍貴。

民生國小校長洪榮炎還親自帶領這群6年12班畢業的校友，在校園巡禮，有同學看到當年的大象溜滑梯還在，雖然已從灰色變為彩色，依然十分興奮，上去再溜了一次。還問起當時留下最多回憶的福利社，在得知如今校園沒有福利社後，有些許感傷。

彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂，由現任校長洪榮炎陪同，在校園巡禮。圖／校友提供
彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂，由現任校長洪榮炎陪同，在校園巡禮。圖／校友提供
彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂。圖／校友提供
彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂。圖／校友提供
彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂，由現任校長洪榮炎陪同，在校園巡禮。圖／校友提供
彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂，由現任校長洪榮炎陪同，在校園巡禮。圖／校友提供
彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂。圖／校友提供
彰化市民生國小畢業已40年的6年12班58位同學，在各奔前程後，今天有近30位同學重回母校，舉辦同學會，並邀來高齡88歲的老師張淑英，大家再度集聚一堂。圖／校友提供

民進黨 台積電 溜滑梯

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