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雕刻師：太子爺入夢指示 漫畫角色刻上壽桃宮鼓樓

中央社 / 彰化27日電

彰化縣埔心鄉壽桃宮主祀太子爺，有網友發現，壽桃宮兩旁的鐘鼓樓，鼓樓石雕卻有日本漫畫小獅王裡的角色；雕刻師傅許錦堅說，太子爺託夢指示他，將小獅王的角色刻在鼓樓上。

彰化縣埔心鄉壽桃宮主祀金吒、木吒、哪吒3名太子元帥，分靈自二水鄉桃山廟，而壽桃宮興建於1965年，是當地重要的信仰中心。

壽桃宮除了正殿有石獅子之外，廟宇左右兩旁的鐘鼓樓也有石雕的獅子、大象以及烏龜等動物，但有民眾發現，鼓樓上的石獅子和傳統石獅造型不同，拍下照片貼上臉書社團專頁「台灣石獅子」分享，網友認出石獅和日本漫畫家手塚治虫的作品「小獅王」裡的角色相似。

除了石獅之外，許錦堅也以民間傳說故事「哪吒鬧東海」為主題，製作魚士兵、烏龜侍衛等石雕，裝飾另一邊的鐘鼓樓。

幫壽桃宮鐘鼓樓雕刻的石雕師傅許錦堅今年已95歲，許錦堅今天接受媒體聯訪時說，壽桃宮在1980年增建鐘鼓樓，當時他發願幫忙建廟，但他只有當過水泥工，於是自購材料想幫忙雕塑一些人物，裝飾鐘鼓樓。

許錦堅指出，他不是專業的石雕師傅，花了近8年時間陸陸續續完成動物石雕作品，有一回他的夢境裡出現一隻他沒有看過的白獅，後來在電視看到卡通小獅王，才發現夢中出現的白獅就是卡通主角，他認為是太子爺愛看卡通，才會託夢指示他雕刻石獅。

住在壽桃宮旁邊的民眾則說，對於兩旁的鐘鼓樓出現卡通主角白獅造型的石雕，覺得很新奇，但只要想到壽桃宮供奉的是太子爺，也就見怪不怪。

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