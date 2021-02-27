彰南運動中心今開幕 縣府再爭取3.5億蓋第三座

斥資4.7億元興建的彰南國民運動中心，今天下午啟用，民眾攜老扶幼排隊進場參觀和試用各項設施。縣長王惠美在開幕典禮中宣布，第三座國民運動中心將設在和美區，縣政府的目標是八大生活圈各有一座國民運動中心。

縣長王惠美、立法委員陳素月、員林市長游振雄、田中鎮長洪麗娜、二林鎮長蔡詩傑、永靖鄉長詹木根和多名縣議員出席，體育署專門委員也到場致意。王惠美說，彰化縣第一座國民運動中心在彰化市，命名彰北國民運動中心，第二座也就是今天開幕的彰南運動中心，由縣政府向教育部體育署爭取補助經費2億元，縣府自籌2.7億元，合計花費4.7億元、耗費約3年完工。

王惠美又說，縣政府提倡國民運動，將在八大生活圈興建國民運動中心，彰北、彰南相繼啟用，縣政府將在和美區建造第三座國民運動中心，未來每個生活圈都有國民運動中心，全民運動促進健康。

教育處指出，和美區國民運動中心座落和美鎮好修里附近，原本是第24公墓，面積約1.9公頃，清葬多年，縣政府變更地目後擬訂和美區國民運動中心計畫，經費約3億5000萬元，教育部通過第一次審議，縣政府將修正部分內容再送交教育部，核定後即可發包工程。

彰南國民運動中心今天開幕即開始試營運到3月5日，每天上午10點至晚上8點開放，民眾可反映使用心得和建議，廠商將在試營運結束後的一周內改善，3月12日起正式營運。