武陵農場櫻花季 228連假首日狂吸5千遊客入園

228連假旅遊景點湧人潮，武陵農場櫻花季展開，疏運管制已於2月12日登場，並持續至3月1日，共18天，目前武陵農場的櫻花盛開，連假首日有5000多名遊客入園，訂房也都客滿。

武陵農場櫻花季今年規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，每天進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客又分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客3200人。

武陵農場表示，目前正值武陵農場櫻花季，兆豐茶園區、入口花園及桃花莊前櫻花道，目前花況已經盛開約7成；而紅粉佳人夜櫻觀賞區、櫻桃楓平台、霧社櫻花林及波浪道櫻花區，花況也盛開達到最高峰，預估會一路綻放到3月初。武陵農場也因應過往慣例，於醫療站前的紅粉佳人夜櫻觀賞區打燈，每日晚間6時至9時30分開放，充滿粉紅浪漫的氣氛，是住客專屬的限定版美景。