迎接灰面鵟鷹 「吉光片羽」移來八卦山脈遊客中心展出

「2021台灣燈會」因疫情停辦，原先在燈會現場作為主要入口意象的迎賓門燈組「吉光片羽」，從3月15日到4月5日移到參山國家風景區八卦山脈遊客中心前展出，由於這段期間正值灰面鵟鷹過境，將與遊客一起迎接灰面鵟鷹到來。

創作「吉光片羽」的藝術家游文富表示，作品以灰面鵟鷹、鳥禽羽毛、四季色彩以及光影，來呈現人與鳥類的短暫相遇外，甚至擴大與大自然生態共存、共享、相互珍惜美好世界的片刻。

參山處說，每年三月春分前後，有大批灰面鵟鷹從菲律賓千里迢迢北上，由於八卦山脈蘊藏豐富的生物多樣性，許多灰面鵟鷹會在此過境停歇，清晨起鷹、傍晚落鷹，及鷹群急速起落形成的「鷹柱」，造就八卦山特殊的自然生態景觀，每年吸引大批遊客前來賞鷹旅遊。

參山處表示，八卦山脈遊客中心是全台第一座灰面鵟鷹主題館，迎賓門創作意象融入灰面鵟鷹的「吉光片羽」，在過境八卦山期間展出，別具意義。另外，展出期間也將搭配活動來贈送活力牛小提燈。