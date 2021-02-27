去年全國畜牧廢水罰款彰化占四成 今年再加強防偷排

到目前為止春雨雨量稀少，彰化縣東螺溪沒天然水源挹注，又汙染嚴重，環保局今天公告即日起加強稽查沿岸事業單位。環保局長江培根說，全國去年畜牧業違規廢水罰款3000多萬元，彰化縣占約40%，環保局秉持去年嚴查作法，提醒事業單位依法處理廢水。

東螺溪水源來自家庭廢水、農田灌溉餘水、工商事業和畜牧場單位汙水，平常水質已經很不理想，每年東螺溪兩岸的郷鎮舉辦賞花活動，總被遊客抱怨空氣飄傳「屎味」。今年雨水少，先前排出的畜牧廢水在排水溝乾涸後堆積疑似屎糞的固化物，埤頭鄉公所很頭痛，有意申請區排管理單位清除。

環保局長江培根表示，東螺溪美其名「溪」，實質形同排水溝，環保局輔導畜牧業者落實操作廢水處理設施，並推廣畜牧業沼液沼渣經厭氧氣菌發酵處理後，作為農地肥分，而且收集處理過程產生的沼氣可轉化成綠電賣給台電，減少直接排入溪流增加環境負擔，縣內已有161家畜牧場取得沼液沼渣農地肥分使用計畫書

東螺溪沿岸是縣內畜牧業的主要畜養集中處，因今年初春水情不好，東螺溪自淨能力差，大部分河段屬於重度汙染，環保局即日起展開強力稽查。局長江培根說，去年全國畜牧場違規排放廢水的罰款3000多萬元，彰化縣就開出近1400萬元，占比約四成，環保局不是以罰款為目的，而是提醒畜牧業者守法，如實操作汙染防治設備，避免挨罰。