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木棉花開到3月底 埤頭鄉民清掃花道迎遊客

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉公所、清潔隊和鄉民清掃木棉花道。圖／埤頭鄉公所提供
彰化縣埤頭鄉公所、清潔隊和鄉民清掃木棉花道。圖／埤頭鄉公所提供

彰化縣埤頭鄉公所停辦木棉花親子健行活動，改為民眾自行前往賞花，但鄉公所今天仍和社區民眾打掃木棉花道，撿拾垃圾，期待228連假遊客在乾淨環境中賞花，對埤頭鄉留下美好印象。

埤頭鄉公所、清潔隊今天與和豐社區、興農社區、埤頭社區、青溪婦聯會合計約200人，分配區域打掃長達4公里的木棉花道，以前常被遊客詬病賞花沒花香，豬糞尿氣味瀰漫，鄉公所今年除了繼續清掃花道，另加強宣導，請養豬戶做好汙染防治。

鄉長杜懿彩表示，今年冬季到初春氣溫偏低，或許影響木棉花的花況，花道南岸的木棉花次遞綻放，和相鄰水田的綠油油禾苗相映成趣，花道北岸的木棉花卻明顯遲延開花，南北岸隔著一條6公尺花道，開花數量居然相差三到四成，實在奇怪。

木棉樹像著了火一般，沿著東螺溪熱力燃燒，為偏寒的初春添加暖意，今天參加「埤頭110年第一次『我愛埤頭，乾淨向前』撿垃圾健行活動」的民眾，在花道兩側撿拾垃圾和做分類，共清除1.1噸垃圾，撿拾250公斤資源回收物，活動結束後觀賞木棉花，搶先享受清淨環境。

鄉長杜懿彩說，今年木棉花道的兩側開花狀況不同，花期平均到3月底，鄉公所不舉辦活動，但歡迎各地民眾利用連假到埤頭鄉賞花，順遊南彰化的各個景點。

彰化縣埤頭鄉木棉花進入盛開期。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉木棉花進入盛開期。記者簡慧珍／攝影

賞花 連假

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