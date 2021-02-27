聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹山、鹿谷「太極美地」 茶園賞櫻品味茶香和竹樂器
為活絡日月潭觀光圈，刺激觀光發展，日月潭國家風景區管理處推動日月潭觀光圈發展策略暨輔導培育計畫，攜手南投縣太極美地發展協會共同推動竹山地區「太極美地」，舉辦一系列茶竹饗宴活動，邀請旅客賞櫻品茗，享受竹音之美。
日管處表示，太極美地包括竹山鎮與鹿谷鄉，自古以茶竹文化聞名，竹山鎮有全台少見且極具特色的竹樂器樂團，鹿谷鄉則以濃郁清香的凍頂烏龍茶著名。
為推廣當地茶竹特色於2月至3月舉辦系列活動，現在是河津櫻花季，台大鳳凰自然教育園區（鳳凰茶園） 300餘株河津櫻花盛開，南投縣太極美地發展協會今天與台大鳳凰自然教育園區合作，舉辦「花現太極美地 」，邀請茶藝師分享竹山鹿谷地區在地特色茶種，搭配竹鹿竹樂團及園內櫻花盛開場景，享受傳統文化及自然風景。
日管處說，太極美地擁有豐富優美的觀光資源，不僅可賞櫻，3至6月更是消暑賞螢勝地，於花現太極美地活動後，預計三月將延續特色活動，舉辦以竹文化為主題的遊程及節慶，邀請民眾到太極美地來趟小旅行，欣賞螢光閃閃，體驗竹音魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言