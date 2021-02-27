竹山、鹿谷「太極美地」 茶園賞櫻品味茶香和竹樂器

為活絡日月潭觀光圈，刺激觀光發展，日月潭國家風景區管理處推動日月潭觀光圈發展策略暨輔導培育計畫，攜手南投縣太極美地發展協會共同推動竹山地區「太極美地」，舉辦一系列茶竹饗宴活動，邀請旅客賞櫻品茗，享受竹音之美。

日管處表示，太極美地包括竹山鎮與鹿谷鄉，自古以茶竹文化聞名，竹山鎮有全台少見且極具特色的竹樂器樂團，鹿谷鄉則以濃郁清香的凍頂烏龍茶著名。

為推廣當地茶竹特色於2月至3月舉辦系列活動，現在是河津櫻花季，台大鳳凰自然教育園區（鳳凰茶園） 300餘株河津櫻花盛開，南投縣太極美地發展協會今天與台大鳳凰自然教育園區合作，舉辦「花現太極美地 」，邀請茶藝師分享竹山鹿谷地區在地特色茶種，搭配竹鹿竹樂團及園內櫻花盛開場景，享受傳統文化及自然風景。