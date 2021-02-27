防疫不忘愛地球 東勢林管處辦逾25場贈苗活動

東勢林管處今年自行規劃及配合政府機關及民間團體辦理逾25場贈苗活動，將贈送山櫻花、台灣肖楠、野牡丹、七里香、青楓等原生樹種樹苗，邀請民眾在防疫期間不忘種樹愛地球，一起營造及維護原生生物棲地環境。

今年植樹月主題「森存之道」，希望民眾在享受舒適都市生活的同時，也能了解原生生物獨特的生存棲地，需要大家共同營造及維護，透過民眾的力量，栽植原生樹種，營造多樣性棲地環境，並串連成綠色網絡，讓在地的生物也有美麗安全的住家。

今年林管處將贈送近萬株原生種樹苗讓民眾帶回家栽植，而東勢林管處的贈苗場次分布台中市、苗栗縣泰安鄉、南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉等，各場次結合不同主題，有健行活動、寫生比賽、廉政宣導、林業宣導、有獎徵答等活動，歡迎民眾在做好防疫同時，攜帶環保袋來領苗，共同植樹、護樹愛地球。

東勢林管處提醒民眾，在前往活動前，務必先上網查詢確認活動場次、時間及領取規則有無變動，以免白跑一趟，並請做好個人防疫措施、配戴口罩及保持安全社交距離。贈苗相關資訊可至該處官網( https://dongshih.forest.gov.tw/ )最新消息查詢，另可至「林務局-森活情報站」FB粉絲專頁，隨時掌握全台各地贈苗活動場次最新訊息。