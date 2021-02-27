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台中雙十公車市民限定綁卡 捷運烏日站3月起取消服務

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中捷公司配合市府政策調整，考量捷運烏日站現階段服務人數已降至個位數，3月1日起將取消綁卡服務，站內自動販賣機也暫停販售，民眾可就近至烏日區公所或捷運大慶站辦理。圖／中捷提供
中捷公司配合市府政策調整，考量捷運烏日站現階段服務人數已降至個位數，3月1日起將取消綁卡服務，站內自動販賣機也暫停販售，民眾可就近至烏日區公所或捷運大慶站辦理。圖／中捷提供

台中捷運綠線原有6處車站投入雙十公車「市民限定」綁卡服務，中捷公司配合市府政策調整，考量捷運烏日站現階段服務人數已降至個位數，3月1日起將取消綁卡服務，站內自動販賣機也暫停販售，民眾可就近至烏日區公所或捷運大慶站辦理。

中捷公司表示，至於其他5處捷運站綁卡服務時間照常，周一至周五17時至21時，周六與週日則為8時30分至17時30分。

中捷公司配合雙十公車「市民限定」優惠新制，自去年12月1日起提供捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站及烏日站進行綁卡服務，其中市政府站、文心森林公園站、文心中清站綁卡人數眾多。

中捷指出，市府就「市民限定」綁卡服務效益進行檢討，調整部分綁卡點位與服務時間，3月1日起取消捷運烏日站綁卡服務，民眾可就近至烏日區公所或捷運大慶站，2處綁卡服務時間與2月份相同。

另外，烏日站綁卡服務取消後，車站將不對外開放，站內的自動販賣機也將同步暫停販售；明天2月28日是國定假日，各綁卡點皆暫停服務，3月1日適逢228補假，當天將比照假日開放8時30分至17時30分進行綁卡。

台中捷運 森林公園 公車

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